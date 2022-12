32 vite më parë, sot moderatore dhe producente e famshme, e gjeni dot për cilën bëhet fjalë (FOTO LAJM)

Edhe pse për shumë vite ka punuar mbrapa skene, Dalina Buzi ka qenë gjithmonë një emër i dëgjuar dhe i njohur i ekranit shqiptar. Vitet e fundit producenten po e shohim më të angazhuar edhe vetë si moderatore e së fundmi si pjesatre e jurisë së DWST.

Por sot po ju tregojmë si dukej ajo 32 vite më parë dhe kjo foto u mundësua nga mamaja e saj. Dalina e ka ndarë kohë më parë në profilin e saj në Instagram, këtë foto krah motrës.

“Mami që herë pas here me çon në wp foto nga fëmijëria. Këtu me motrën (unë majtas) në 1990-1-2. Isha nga klasa e 8 dmth. motra duket sikur është 10 vjet më e vogël se unë, shkruan Dalina që në fakt edhe vetë duket shumë më e vogël dhe engjëllore se 14-vjeçaret e sotme./albeu.com/