31 vite më parë! E shihni çdo të diel në ekran, e gjeni dot për cilin personazh të njohur bëhet fjalë (FOTO LAJM)

Imazhi i tij është mjaft popullor për ekranin. Po flasim për bateristin e njohur Roland Fusha.

Landi është prej 18 vitesh pjesë e Top Channel, ku fillimisht e kemi parë në orkestrën e Top Show dhe më pas në “Portokalli” me të cilin lidhet së fundmi edhe imazhi i tij.

Por nëse sot është “tullaci” me te cilin edhe identifikohet, 31 vite më parë ai ishte nje djalë me flokë të gjata, pjesë e grupit te rock-ut “Albatros”, tipike me pamjen e një pjestari të orkestre rock.

A e njohët bateristin?/albeu.com/