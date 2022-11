10 vite pa të motrën, Paloma shpërthen në lot: Ky është amaneti që më ka lënë

Gazetarja e njohur Paloma ëhtë një ndër personazhet më të pëlqyera të publikut shqiptar.

E ftuar në emisionin “S’e luan topi ajo ka folur për humbjen e motrës së saj e cila ka 10 vite që nuk jeton më dhe se ndonëse kanë kaluar vite dhimbja vijon të jetë e madhe.

“Sot që po flasim këtu, Bruna bën 10 vite që ka ndrruar jetë. Më kishte pikë të dobët, do ishte jo krenare… po do të ishte shtysa më e fortë. Sot unë do të isha on Top, do të isha superstar, por që kur iku ajo mua m’u këputën krahët”, tregon Paloma mes lotësh.

“Dikur ishte shoqja ime në lojë, pastaj këshilluesja ime në adoleshencë dhe tani është engjëlli im mbrojtës. Sa të mbaroj intervistën, do të shkoj t’i bëj buqetën më të madhe të luleve”, shton Paloma.

Amaneti i Brunës është Rei, tek i cili gazetarja thotë se ajo dhe familja e saj gjen forcën.

“Dua që mami të vazhdojë të jetojë edhe për ne, të jetojë për Rein… sepse nuk jetoj dot pa forcën e mamit. Mundohem ta mbaj sa më afër, ta gëzoj sa më shumë edhe pse është e dërrmuar sepse për Rein e ka përgjegjësinë vetëm ajo. Motra e la 8 vjeç, tani Rei është 18, në një moshë shumë delikate. Duhet të jetosh për Rein dhe për ne”, i drejtohet Paloma të ëmës.