“1 javë nuk e lava faqen”, gazetari i njohur tregon tagimin emocionues me Parashqevi Simakun (FOTO LAJM)

Gazetari dhe producenti Bledi Strakosha prej 30 vitesh vijon të jetë një figurë e dashur e publiku shqiptar. Ai e nisi karrierën në fushën e gazetarisë në moshë të re. U dallua për tonin e zërit në Radio Tirana aty ku lindi gjithçka.

I ftuar në fundmi në “Jeto me Orën”, Strakosha tregoi se ku ka takuar Parashqevi Simakun nuk e ka larë fytyrën për 1 javë.

Bledi Strakosha: Fillimet e mi kanë qenë me magnetofonin tim. Unë regjistroja zërin dhe isha audienca e vetme e vetes time. Kam takuar personalitete që më parë i shikoja përmes televizionit si Eranda Libohovë, Parashqevinë. Me Parashqevinë jam takuar në korridor dhe më ka prekur faqen dhe më tha sa i bukur. Nuk e kam larë faqen për një javë. Atë e kam pasur si idhull. Kështu kanë qenë fillimet e mia. Njeriu në jetë do të ketë pengje por të paktën të përfundojmë me pengjet e duhura.

Por cilat janë pengjet e Bledi Strakoshës?

Bledi Strakosha: Në karrierë nuk kam asnjë peng. Jam shumë falënderues për ato që më kultivuan dëshirën dhe respektin për punën. Jetojmë në kohë të vështira rendim pas interesit e parasë por kjo nuk duhet të na kthejë në qenie mekanike.

Ai veçon familjen si më të rëndësishëm në jetën e tij, prindërit dhe motrën.

Me një përvojë aq të madhe në ekran por teksa u suprizua nga e motra Bledi Strakosha nuk mund ti mbante lotët.

Jam shumë e kënaqur për çfarë je bërë sot”, tha vajza e xhaxhait.

“Jam këtu të them që të dua shumë. E di që nuk më prisje mua, jam e sigurt që kur më shikon të kujtohet ajo pjesë e jetës që e kemi kaluar së bashku. Ju dua shumë, të uroj vetëm suksese të mëtejshme, i meriton të gjitha se je i talentuar”, tha mikja e tij Desara.