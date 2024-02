Surpriza e 2024! Paketa e turizmit të rrugëve!

Nga Lutfi Dervishi

Në zemër të Juglindjes së vendit po shfaqet një mrekulli para shqiptarëve dhe botës.

Qysh në kohën kur u ndërtua rruga “Egnatia”, nuk qe parë një tjetër kantier i përmasave të tilla ku punohet natë e ditë, për 15 vite rresht.

Nuk kemi të bëjmë me një rrugë të zakonshme, por me një dëshmi të angazhimit të palëkundur për ta kthyer zvarritjen në perfeksion dhe art.

E shtrirë në një gjatësi plot 35 kilometrash, rruga Korçë-Ersekë dhe anasjelltas, është një nga kryeveprat e mëdha të infrastrukturës shqiptare, për të cilën shqiptarët nuk harxhojnë asnjë lekë sepse i paguan të gjitha buxheti.

Rruga është mishërimi më i saktë i shprehje së preferuar të qeverisë: “Punët e mira duan kohë, e mira fare nuk bëhet”.

Sot, një ngjarje e papritur ka habitur të madh dhe të vogël. Gazetarët kanë zbuluar se një segment i kësaj rruge legjendare është shembur.

Ky zhvillim i papritur është pritur me ankth dhe admirim, ndërsa vetë banorët vijojnë të mahniten nga aftësia e qeverisë për t’i mbajtur në pritje prej 10 vitesh dhe sërish të shpresojnë për një ditë më të mirë.

Ministria e Punëve të Përjetshme një dikaster i ri i sapoformuar që mbikëqyr dhe kujdeset që projektet rrugore të nisur para 12 vjetëve të mos mbarojnë kurrë (Unaza Tiranës, Rruga Qukës – Qafë Plloçë, Rruga e Arbërit, Unaza e Tiranës, Kardhiq- Sarandë, Korçë – Ersekë) lëshoi sot një deklaratë për shtyp për situatën.

“Shembja e rrugës nuk është një dështim, por një dëshmi e angazhimit tonë të pandërprerë për të punuar përjetësisht nëpër kantiere.”

Banorët e zonave rrotull kantierit jo vetëm janë mësuar me situatën, por kanë nisur të shijojnë realitetin e ri, sepse tashmë buldozerët, eskavatorët dhe vetë punëtorë janë pjesë e peizazhit natyror. Shpesh herë edhe duke u bërë atraksion turistik ku shumë agjenci të huaja po ofrojnë një paketë të turizmit “Destroyed roads”.”

“Vijmë shpesh prej 15 vitesh bashkë me bashkëshorten, e shijojmë shumë. Këtë vit kemi marrë edhe djalin sepse edhe ai është rritur me fotografitë që ne kemi bërë vite më parë. Ai e preku dhe e shijoi vetë këtë eksperiencë”, tha një turist i apasionuar pas rrugëve të lë a rrugëve.

Ndërkohë po aq të kënaqur janë edhe vendasit.

“Është si të përpara kesh Murin e Madh të Kinës, por ku e ku më mirë sepse kurrë nuk përfundon,” tha një pensionit, duke bërë një selfie në një gropë me pamje nga mali i Gramozit.

Të mos harrojmë se “Roma nuk u ndërtua në një ditë”- tha një inxhinjer mbikqyrës i punimeve.

Në një përpjekje për të nxjerrë më të mirën nga punët e përjetshme, Ministria e Turizmit me një ofertë të pa kërkuar ka nisur fushatën me slloganin, “Ejani për Plazhet, qëndroni për kantieret.” Vizitorëve do t’u ofrohen falas kaska dhe jelekë fosforeshentë dhe për një pagesë simbolike prej 1 euro do të kenë mundësi të bëjnë ture në kantieret e shumta nga Veriu në Jug të vendit.

Sa i përket së ardhmes së rrugës, zyrtarët mbeten optimistë.

“Me ritmin tonë aktual, jemi të bindur që rruga do të përfundojë në të njëjtën kohë kur të mbërrijë kolonia e parë njerëzore në Mars,” tha një zëdhënësi i Ministrisë së punëve të Përjetshme.

Megjjthë kritikat që shpesh hasim, duket se çdo e keqe e ka nga një të mirë pasi paketa e turizmit të rrugëve të lëna rrugëve do të jetë surpriza e çdo stine të vitit 2024.

Dhe sigurisht mbetet dilemë e madhe se ku duhet të jetë pikënisja e këtij turi turistik.

