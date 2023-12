Qyteti i Shkupit nuk fton asnjë këngëtarë apo grup shqiptar në natën e ndërrimit të moteve

Qyteti i Shkupit së bashku me Odën e Industrisë së Muzikës për të pritur Vitin e Ri 2024 sot organizon festë për të gjitha gjeneratat në sheshin e qytetit në Shkup me interpretues ekskluzivisht vendas duke përfshirë Tin Camp, Skopje Lejdis Orkestra, Pauza za rakija, Trinity Strings, Slatkar, Dario, Merak Meana me Suzana Gavazova, Vlatko Miladinovski, Stojne Nikolova, Dushko Georgievski dhe Blaga Petresca.

Qyteti i Shkupit së bashku me Odën e Industrisë së Muzikës për të pritur Vitin e Ri 2024 organizon një festë gjithë ditore për të gjitha gjeneratat në sheshin e qytetit në Shkup me interpretues ekskluzivisht vendas duke përfshirë Tin Camp, Shkup Ladies Orchestra, Pauza za rakija, Trinity. Strings, Slatkar, Dario, Merak Meana me Susana Gavazova, Vlatko Miladinovski, Stojne Nikolova, Dushko Georgievski dhe Blaga Petreska.

Por siç shihet nuk ka asnjë këngëtarë, grup apo ansambël shqiptarë, por edhe as edhe një pjesë festive gjatë ditës për fëmijë dhe mosha tjera, përcjell INA.

Pjesë e koalicionit qeverisës në Shkup është BDI, sidomos krahu i Blerim Bexhetit, pas zënkave me kreun partiak, e që mbajnë edhe poste drejtorësh.

Këtë fundvit, nuk do të ketë fishekzjarre, pasi që mjetet janë ridrejtuar për qëllime humanitare.