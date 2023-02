LSDM vendos që të vazhdojë bisedimet me ASH-në, formon grupin negociator

Bordi Ekzekutiv i LSDM-së në pushtet mbrëmë ka vendosur që të vazhdojnë bisedimet me Aleancën për Shqiptarët (ASH) për hyrjen e kësaj partie në koalicionin qeveritar.

Sipas kësaj partie, bisedimet e mëtutjeshme do të udhëhiqen nga një grup punues në të cilin përveç kryeministrit dhe liderit të LSDM-së, Dimitar Kovaçevski, sekretarit të përgjithshëm, Mile Zeçeviq, anëtarit të kryesisë qendrore dhe ministrit të Bujqësisë, Ljupço Nikollovski, ndërsa do të marr pjesë edhe koordinatori i grupit parlamentar të socialdemokratëve, Jovan Mitreski, përcjell INA.

Bordi ekzekutiv i LSDM-së vlerëson se bashkëpunimi me ASH do të ofrojë vlerë të shtuar për qytetarët për disa arsye.

Kryeministri Dimitar Kovaçevski dje ka biseduar me liderin e ASH-së, Arben Taravari për hyrjen e mundshme të kësaj partie në Qeveri.

Zëdhënësja e LSDM-së Bogdanka Kuzeska pas seancës së kryesisë tha se bashkëpunimi i tillë me ASH-në do të ndihmojë në luftën kundër korrupsionit, në përshpejtimin e zhvillimit ekonomik dhe përparimit të shtetit, në rritjen e efikasitetit të Kuvendit, me qëllim marrjen e vendimeve për përmirësimin e standardit të jetesës me qytetarët, në përballjen me krizën energjetike dhe ekonomike, si dhe në zbatimin e ligjeve reformuese nga agjenda e BE-së, mbështetje më të madhe për partneritetin strategjik me SHBA-të dhe promovimin e marrëdhënie të mira fqinjësore.

LSDM vlerëson se kjo do të rrisë shumicën në Kuvend, dhe do të bëjë një diferencim të qartë nga VMRO-DPMNE dhe “E majta”. “Kjo do të thotë edhe rritje e shumicës parlamentare. Është një hap përpara për zgjerimin e aleancës në mbështetje të anëtarësimit në BE me të gjitha reformat, hapat dhe vendimet e nevojshme, një diferencim i qartë nga dy partitë politike që janë kundër BE-së, si VMRO-DPMNE dhe E majta”, tha Kuzeska./INA