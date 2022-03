Borell të hënën viziton Shkupin

Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Punë të Jashtme dhe Siguri, zëvendëspresidenti i Komisionit Evropian, Josef Borell, do të udhëtojë në Maqedoninë e Veriut, Shqipëri dhe Bosnjë dhe Hercegovinë në datat 13-16 mars.

Vizita do të riafirmojë angazhimin dhe mbështetjen e BE-së për rajonin, gjithashtu duke pasur parasysh luftën ruse kundër Ukrainës dhe ndikimin e saj në sigurinë e Evropës në tërësi.

Përfaqësuesi i Lartë/Zëvendës Presidenti Borell të hënën do të qëndrojë në Shkup të Maqedonisë së Veriut ku do të ketë takime me presidentin Stevo Pendarovski, kryeministrin Dimitar Kovaçevski, Ministrin e Punëve të Jashtme Bujar Osmani, Ministren e Mbrojtjes Slavjanka Petrovska si dhe me kryetarin e Kuvendit Talat Xhaferi dhe liderët e partive opozitare.

Nga Shkupi, Përfaqësuesi i Lartë i BE-së do të udhëtojë në Tiranë, pastaj në Sarajevë./ina