Zbuloni se çfarë ndodh me trupin tuaj nëse agjëroni për së paku tre ditë!

Agjërimi gjatë muajit të Ramazanit mund të sjellë shumë përfitime në aspektin e shëndetit fizik dhe mendor.

Duke respektuar agjërimin gjatë ditës, trupi merr pushim nga tretja e vazhdueshme, gjë që mund të ndihmojë në përmirësimin e funksionit metabolik dhe promovimin e shëndetit dhe mirëqenies së përgjithshme. Një nga përfitimet e para shëndetësore të agjërimit në Ramazan është se ndihmon në humbjen e peshës dhe përmirësimin e metabolizmit.

Një studim amerikan thotë se ciklet e agjërimit të zgjatur jo vetëm që mbrojnë nga dëmtimi i sistemit imunitar një efekt anësor kryesor i kimioterapisë por gjithashtu nxisin rigjenerimin e sistemit imunitar, duke i zhvendosur qelizat burimore nga një gjendje e fjetur në një gjendje të vetë-rinovimit. Sipas testimeve klinike, periudhat e gjata të mos ngrënit ulën ndjeshëm numrin e qelizave të bardha të gjakut.

Studimi ka implikime të mëdha për plakjen më të shëndetshme, në të cilën rënia e sistemit imunitar kontribuon në rritjen e ndjeshmërisë ndaj sëmundjeve ndërsa plakemi. Ciklet e zgjatura të agjërimit, për dy deri në katër ditë gjatë një periudhe prej gjashtë muajve vrasin qelizat imune më të vjetra dhe të dëmtuara dhe gjenerojnë të reja. Hulumtimi ka gjithashtu implikime për tolerancën ndaj kimioterapisë dhe për ata me gamë të gjerë të mangësive të sistemit imunitar, duke përfshirë çrregullimet e autoimunitetit.

“Ne nuk mund të parashikonim që agjërimi i zgjatur do të kishte një efekt kaq të jashtëzakonshëm në promovimin e rigjenerimit të sistemit hematopoietik me bazë qelizat burimore. Kur jeni të uritur, sistemi përpiqet të kursejë energji dhe një nga gjërat që mund të bëjë për të kursyer energji është të riciklojë shumë qeliza imune që nuk nevojiten, veçanërisht ato që mund të dëmtohen. Ajo që filluam të vëmë re është se numri i qelizave të bardha të gjakut zvogëlohet me agjërimin e zgjatur. Agjërimi i zgjatur e detyron trupin të përdorë rezervat e glukozës, yndyrës dhe ketoneve, por gjithashtu zbërthen një pjesë të konsiderueshme të qelizave të bardha të gjakut”, tha autori Valter Longo.

Gjatë çdo cikli të agjërimit, ky varfërim i qelizave të bardha të gjakut shkakton ndryshime që shkaktojnë rigjenerimin e qelizave të reja të sistemit imunitar me bazë qelizat burimore. Përveç kësaj, sipas studiuesve agjërimi i zgjatur mbron gjithashtu nga toksiciteti. “Duke qenë se kimioterapia shpëton jetë, ajo shkakton dëme të konsiderueshme anësore në sistemin imunitar. Rezultatet e këtij studimi sugjerojnë se agjërimi mund të zbusë disa nga efektet e dëmshme të kimioterapisë”, tha bashkautorja Tanya Dorff.