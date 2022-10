Zakonet nga të cilat duhet të hiqni dorë menjëherë nëse keni mbushur 35 vjeç

Kujdesi i duhur i lëkurës përbëhet nga shumë faktorë, por disa gjëra duhen ndryshuar pas moshës 35-vjeçare. Ndër rregullat kryesore është të mos shkoni në shtrat me grim dhe të keni vendosur të investoni në kremra cilësorë që do të ushqejnë lëkurën tuaj për ta mbajtur lëkurën tuaj të duket rinore për sa më gjatë.

Nëse po pyesni se çfarë gabimesh të tjera duhet të shmangni, ja çfarë thonë ekspertët:

Mos i mjekoni aknet si keni bërë kur ishit 20 vjeç

Aknet që keni sot janë të ndryshme nga aknet që keni 10 vjet më parë. “Ato formohen më thellë në lëkurë, më shumë për shkak të inflamacionit sesa sebumit”, thotë mjekia Jessica Ëu nga Kalifornia. Aknet duhet t’i trajtoni me preparate më të buta sepse lëkura thahet dhe bëhet më e hollë në këtë moshë. Mundohuni ta bëni këtë me ndihmën e xhelit, preparateve që përmbajnë vitaminë C dhe kremrave ushqyes.

Mos lini gjurmë nga dita e fundit në lëkurën tuaj

Ju ndoshta nuk e keni pastruar çdo natë lëkurën e fytyrës nga grimi dhe papastërtitë në të kur keni qenë të rinj. Kjo nuk është kurrë një ide veçanërisht e mirë, veçanërisht në një moshë kur lëkura duhet të duket e freskët. Duke qenë se zona rreth syve është shenja e parë e moshës, mos harroni të hiqni grimin.

Për të shmangur reaksionet e lëkurës, përdorni preparate speciale të destinuara për pastrimin e zonës rreth syve. Gjithashtu, para se të shkoni në shtrat, aplikoni një krem që do të ushqejë lëkurën.

Edhe pse me siguri keni arritur të vishni një fustan nga shkolla e mesme deri në të 30-at, në fund të të tridhjetave nivelet e estrogjenit bien, gjë që çon në një rishpërndarje të yndyrës në të gjithë trupin, duke përfshirë faqet. Nëse humbisni shumë peshë, fytyra juaj do të duket më e vjetër dhe lëkura do të jetë më pak e shtrënguar.

Asnjëherë nuk është vonë për të parandaluar dëmtimin e diellit dhe në të tridhjetat duhet të jetë diçka primare dhe pjesë e rutinës së përditshme. Kanceri i lëkurës, rrudha, lëkura e thatë, njollat… këto janë vetëm disa nga gjendjet që mund të parandaloni duke aplikuar një krem me faktor mbrojtës.

Mbrojtja ndaj rrezeve UVB dhe UVA duhet të shënohet në çdo produkt, ku vetë numri tregon shkallën e mbrojtjes ndaj rrezatimit UVB, i cili është më kancerogjeni.

Efektiviteti i mbrojtjes varet nga lloji i filtrit (kimik ose fizik), sasia e agjentit të aplikuar dhe substanca mbrojtëse. SPF më i lartë në vendet evropiane është 50+.

Për shembull, preparatet me SPF 15 e mbrojnë lëkurën nga rrezatimi UVB 15 herë më gjatë krahasuar me ekspozimin në diell pa aplikuar një agjent mbrojtës, duke u kujdesur që kjo kohë e zgjatur e ekspozimit në diell të mos jetë në kohën e indeksit më të lartë UV nga 10 e mëngjesit deri në 16:00.