WhatsApp prezanton veçorinë e re të aplikacionit për mesazhet

WhatsApp krijoi funksionin e ri për t’ju bërë ‘Pin’ mesazheve në biseda individuale dhe në grup në dhjetor 2023. Mesazhet ‘Pin’ do të shfaqen në krye të bisedës, pikërisht poshtë emrit dhe imazhit të personit ose grupit.

Sidoqoftë, përdoruesit mund të bënin ‘Pin’ vetëm një mesazh brenda një bisede. Në fillim të këtij muaji, u raportua se WhatsApp po testonte një veçori që i lejonte përdoruesit të bënin ‘Pin’ mesazhe të shumta brenda një bisede. Platforma e mesazheve sociale në pronësi të Meta e ka njoftuar sot zyrtarisht këtë veçori.

if you like pinning a message, you’re going to love pinning three

📌 because you can now pin up to 3 messages in your chats

— WhatsApp (@WhatsApp) March 21, 2024