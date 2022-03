Vuani nga tiroidet, ja pesë ushqime që iu ndihmojnë

Tiroidja është një gjëndër në formë fluture e pranishme në bazën e qafës, që luan një rol thelbësor në proceset metabolike të trupit tonë. Prandaj, është thelbësore të mbajmë nën kontroll shëndetin tonë të tiroides pasi është përgjegjëse për shëndetin tonë të përgjithshëm.

Për shkak të faktorëve të stilit të jetesës si ushqimi joadekuat dhe stresi, ndër të tjera, shumë burra dhe gra, pavarësisht nga mosha e tyre, vuajnë nga problemet e tiroides. Për të siguruar një shëndet të fortë të tiroides, sigurohuni që të përfshini disa superushqime , të njohura për të ndihmuar funksionin e tiroides, në dietën tuaj të përditshme.

Sipas ekspertit Ayurvedic Dr Dixa Bhavsar , këto pesë superushqime “bëjnë mrekulli për shëndetin e tiroides (për të gjitha llojet e çekuilibrave të tiroides-hipo, hiper dhe autoimune).

Sipas Dr Bhavsar, ” Amla ka tetë herë më shumë vitaminë C se një portokall dhe rreth 17 herë më shumë se një shegë”. Ky frut i përulur indian me të vërtetë meriton statusin e tij superushqim.

Më tej, ajo përmendi se nuk është vetëm i shkëlqyeshëm për shëndetin e tiroides tuaj, por është gjithashtu “një tonik i provuar për flokët”. Ngadalëson thinjat, parandalon zbokthin, forcon folikulat e flokëve dhe rrit qarkullimin e gjakut në lëkurën e kokës, duke përmirësuar kështu rritjen e flokëve.

“Arrë kokosi është një nga ushqimet më të mira për pacientët me tiroide, qoftë vaj kokosi i papërpunuar apo vaj kokosi”, tha ajo. Përmirëson metabolizmin e ngadaltë dhe të ngadaltë. Kokosi përmban me bollëk MCFA (acide yndyrore me zinxhir të mesëm) dhe MTC (trigliceride me zinxhir të mesëm), të cilat ndihmojnë në përmirësimin e metabolizmit.

Farat e kungullit janë gjithashtu një burim i pasur i zinkut, i cili është thelbësor për thithjen e vitaminave dhe mineraleve të tjera në trup dhe gjithashtu promovon sintezën dhe balancimin e hormoneve tiroide në trup.

Seleni është një mikronutrient që trupi i nevojitet për metabolizmin e hormoneve të tiroides, shpjegoi eksperti. Kërkohet për shndërrimin e T4 në T3, dhe arrat braziliane janë gjithashtu një nga burimet më të mira natyrore të kësaj lënde ushqyese. Në fakt, tre arra braziliane në ditë janë të mjaftueshme për t’ju dhënë një dozë të shëndetshme të këtij antioksiduesi të fuqishëm dhe mineralit të tiroides”.

“Fasulet përmbajnë proteina, antioksidantë, karbohidrate komplekse dhe shumë vitamina dhe minerale”, tha eksperti. “Ato janë gjithashtu të pasura me fibra, të cilat mund të jenë të dobishme nëse vuani nga kapsllëku, një simptomë e zakonshme anësore e çekuilibrit të tiroides.”

Moong, si shumica e fasuleve, siguron jod dhe gjëja më e mirë në lidhje me moong është se ato janë më të lehta për t’u tretur nga të gjitha fasulet, kështu që ato janë një shtesë e shkëlqyeshme për një dietë miqësore për tiroidet që synon të kompensojë implikimet e një ritmi të ulët metabolik, të shkaktuar. nga çrregullimi, tha Dr Bhavsar.