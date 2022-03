Vrasësi i heshtur i dashurisë: 6 shenja që tregojnë se paratë janë problemi më i madh në marrëdhënien tuaj

Sado që pretendoni se paratë nuk mund të ndikojnë tek ju, miqësitë, dashuria dhe segmente të tjera të jetës, tani është koha të mos mashtroni veten.

Fakti është se paratë ndikojnë në disponimin e njeriut.

Thjesht, kur ka mjaft, mund të jetoni më rehat, streset janë më të pakta dhe mund të përballoni çdo gëzim të vogël që ju vjen në mendje.

Nga ana tjetër, ka njerëz që i kushtojnë shumë rëndësi parasë, pa dashur t’ia pranojnë vetes. Disa janë aq krenarë për veten sa fitojnë një shumë të madhe, saqë është pasuria e tyre më e madhe në jetë.

Ju ndoshta njihni një koprrac, i cili nuk do të jetë shumë i lumtur kur mendon për ditëlindjen tuaj, dhe ju dëshironi një dhuratë më të shtrenjtë , ose nuk do të jeni veçanërisht të lumtur kur t’i vijë radha për të paguar një pije, shkruan albeu.com.

Mjafton vetëm një nga gjërat e përmendura për të prishur cilësinë e marrëdhënies, pa e ditur njerëzit që vetë marrëdhënia ndikohet nga paratë.

1. Krahasoni veten

Disa njerëz priren të krahasohen me të tjerët, edhe në një marrëdhënie. Mendoni nëse ndiheni superior ndaj partnerit tuaj vetëm sepse fitoni më shumë.

Ndoshta do të jetë e vështirë për ju ta pranoni këtë, nëse përgjigja është po, dhe ne do t’ju zhgënjejmë nëse ju themi se partneri juaj ka shumë të ngjarë ta ndjejë këtë. Megjithatë, ju ndoshta jeni një person i mirë dhe nuk e poshtëroni me vetëdije partnerin tuaj.

Nëse partneri juaj fiton më shumë, ndiheni inferior apo prisni që ai të përmbushë dëshirat tuaja? Nëse tregoni zili ose përkëdhelje, ju keni një efekt shumë negativ në marrëdhënien tuaj.

2. Mos fol për para

Kur bëhet fjalë për një lidhje serioze, është e nevojshme që partnerët të flasin për para. Shumica e planeve tuaja, si blerja e një apartamenti, makine, udhëtimi, etj., varen shumë nga paratë.

Nëse historia e parave mungon, ndoshta të dy jeni pak egoistë. Për të parë se sa ndikon kjo në marrëdhënien tuaj, thjesht imagjinoni një skenë ku jetoni së bashku dhe secili prej jush blen veçmas mobiljet që i pëlqejnë.

3. Fshihni atë që keni blerë

Shumë çifte pranojnë se i fshehin partnerit zakonet e tyre konsumatore, gjë që deri diku mund të konsiderohet si tradhti në një lidhje. Gjithashtu, nuk duhet të fshehni asnjëherë borxhet dhe problemet financiare.

Komunikimi për financat është i rëndësishëm, siç kemi shkruar tashmë. Nuk duhet të ketë siklet kur i pranoni partnerit se e keni nderuar veten.

4. Lini mënjanë para dhe ndani llogari

Martesa është një komunitet dhe të dyja palët duhet të përfshihen në pagesën e faturave. Nuk duhet t’i përdorni paratë si mjet pushteti dhe as t’i mbani për vete.

Kur bëhet fjalë për shtëpinë, duhet të ketë një buxhet të përbashkët, por është shumë mirë që secili prej jush të ketë kursimet e veta të vogla, të cilat do t’i drejtojë në gardërobën tuaj , aktivitetet sportive apo hobi.

5. Keni prioritete të ndryshme financiare

Ju të dy duhet të jeni përgjegjës për paratë tuaja. Kur bëhet fjalë për shpenzimet, nuk guxoni të ekzagjeroni apo të konkurroni me njëri-tjetrin se kush do të shpenzojë më shumë për veten e tyre, sepse është shumë arrogante.

Ju duhet të flisni për prioritetet tuaja financiare, sepse nëse një person dëshiron të kursejë për një udhëtim në Itali, ndërsa një tjetër humbet 15 mijë dinarë për një natë me miqtë, ka një ndryshim thelbësor mes jush. Për financat duhet t’i besoni partnerit. Është shumë më e lehtë kur ju të dy keni synime të ngjashme.

6. Keni shumë borxhe

Nëse e përdorni shumë kredinë tuaj, por nuk jeni në gjendje ta shlyeni, jeni në një lloj robërie borxhi. Kur jeni në borxhe të thella, ka vështirësi të mëdha për të realizuar ndonjë plan apo investim të përbashkët, gjë që do të ngadalësojë shumë ecurinë e marrëdhënies tuaj. /albeu.com/