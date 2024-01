Vitamina C 500 me Zink dhe D3 direkt, mrekullia e provuar dhe mbrojtja më e mirë e imunitetit

Javët e fundit numri i të prekurve nga gripi dhe virozat në Shqipëri është shumëfishuar e paralelisht edhe nr i shtruarve në spitale. Ndaj, rëndësia e Vitaminës C në këtë periudhë, është më e madhe se asnjëherë.

Vitamina C është një antioksidant i fuqishëm që ul rrezikun e sëmundjeve kronike, ndihmon në menaxhimin e presionit të lartë të gjakut dhe ul riskun e sëmundjeve të zemrës.

Ruajtja e kujtesës dhe e të menduarit gjatë plakjes apo moshës së tretë, është një nga përfitimet e Vitaminës C.

Rol të rëndësishëm në funksionimin e sistemit imunitar kanë edhe D3 dhe Zinku

Vitamina D është shumë e rëndësishme për shëndetin e kockave, lufton ç’rregullimet autoimune, ostoprozën dhe simptomat e depresionit.

Zinku është një element tjetër shumë i rëndësishëm për organizmin dhe shëndetin

Dhe këtë kombinim kaq të rëndësishëm fortex e përmbledh në një bustinë të vetme në formë pluhuri

Vitamina C 500 me Zink dhe D3, pihet pa ujë, është shumë e shijshme, si dhe mund të mbahet lehtësisht në xhep apo çantë.

Ky suplement ndihmon në nxitjen e prodhimit të qelizave të bardha të gjakut të njohura si limfocitet dhe fagocite, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e trupit kundër infeksionit.

Studimet dhe të dhënat shkencore, kanë treguar se, Vitamina C 500 me zink dhe D3 është një mrekulli për shëndetin e njeriut dhe forcuesi më i mire i imunitetit për të parandaluar sëmundjet , apo kalimin me sa më pak pasoja.