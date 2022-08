Vini re! Këto shenja Horoskopi janë në rrezik divorci këto ditë

Për disa shenja të horoskopit, gushti do të jetë thjesht i mrekullueshëm dhe do të kalojnë një kohë unike në pushime me partnerin dhe njerëzit e tyre të dashur, ndërsa për disa të tjera gjërat do të jenë të vështira dhe do të përballen me situata të vështira personale.

Yjet parashikojnë tensione dhe ndarje që mund të jenë përfundimtare, konkretisht për tre përfaqësues të zodiakut. Prandaj, Demi, Binjakët dhe Bricjapi kanë shumë shanse për të pritur vetëm vjeshtën.

Cilat shenja të horoskopit janë në rrezik divorci?

Demi

Nuk do të bini nga retë nëse shihni se marrëdhënia juaj përfundon këtë muaj. Kohët e fundit e keni përpunuar shumë në kokën tuaj dhe për fat të keq arrini në këtë përfundim sa herë që e mendoni përsëri. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se jeni të përgatitur dhe se ndarja nuk do t’ju lëndojë, por ju e dini që ky kapitull duhet të mbyllet dhe duhet të vazhdoni për të qenë vërtet të lumtur. Kështu që tani e tutje do të fillojë për ju një epokë e re dhe vjeshta do të jetë koha kur do të filloni nga e para sikur të shkonit sërish në shkollë.

Binjakët

Ju e dini se është koha për t’i thënë lamtumirë një marrëdhënieje që nuk ju jep më atë që dëshironi. Sado e vështirë të jetë dhe aq sa e doni partnerin tuaj, fatkeqësisht e dini që ajo që ka ndodhur ju ka shkatërruar për mirë marrëdhënien tuaj dhe tani nuk ka rrugë kthimi. Jo të gjitha marrëdhëniet zgjasin përgjithmonë dhe tani do ta kuptoni edhe këtë. Kështu një cikël do të mbyllet dhe do të lërë hapësirë ​​për diçka të re të cilën do ta kërkoni sërish kur të jeni gati!

Bricjapi

Marrëdhëniet janë si puna për ju. Me fjalë të tjera, ju pëlqen të merrni përsipër përgjegjësi dhe projekte të reja dhe të kënaqeni duke punuar në to, por e dini kur janë drejt përfundimit dhe jeni gati t’i dorëzoni për të nisur diçka të re. Ju nuk jeni tipi për të besuar shumë përgjithmonë dhe në mënyrë realiste kur shihni se diçka nuk po shkon aty ku dëshironi, shpejt merrni vendimin për ta lënë atë për të vazhduar. Ju jeni në një fazë të tillë tani! Një lidhje apo miqësi sado e vështirë të jetë për ju do të mbyllet dhe ju e dini mirë. Megjithatë, je shumë i fortë dhe sepse operon më shumë me logjikën sesa me emocionin, do të dalësh nga kjo i padëmtuar dhe tashmë e di!/