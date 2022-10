Vështirësi dhe sfida në çdo fushë, tetori nuk u sjell asgjë të mirë për këto shenja të Horoskopit

Ndërsa një grup njerëzish do të përparojë në tetor, të tjerët po përballen me ditë të ngarkuara që do të vërë në provë durimin e tyre. Zbuloni nëse jeni një nga shenjat e horoskopit për të cilët ky muaj do të jetë më i keqi.

Dashi

Dashi do të ndiejë se shumë gjëra po ndodhin jashtë kontrollit të tyre. Më shumë se zakonisht, do të varet nga mjedisi, i cili nuk do t’u pëlqejë këtyre njerëzve të pavarur. Për shkak të vrullësisë dhe gjuhës së shpejtë, ai shpesh do të hyjë në konflikte me partnerin dhe të afërmit e tij dhe në fund të muajit do të priret të shpërdorojë para. Ata duhet të kenë kujdes për shpenzimet e pamatura në mënyrë që të mos bien në borxhe.

Bricjapi

Edhe pse për ta do të hapet një mundësi e re biznesi, ata do të mendojnë se për çdo sukses duhet të punojnë shumë. Ajo që do t’i zhgënjejë më shumë është se rezultati përfundimtar nuk do të varet aq shumë nga përpjekjet e tyre sesa nga grupi i rrethanave. Nuk do ta kenë të lehtë ta mbajnë në heshtje padrejtësinë, ndaj shtohet mundësia për zënka dhe konflikte. Në nivelin intim, ka një luftë për dominim dhe lehtësimi do të vijë vetëm në fund të muajit.

Demi

Ai do të ketë aq shumë detyrime sa nuk do të ketë kohë për të pushuar. Sapo kryejnë një detyrë, ata pasohen nga detyra të reja. Ata do të ndiejnë se çdo ditë është një luftë e re dhe se asgjë nuk po shkon siç duhet, prandaj do të jenë nën stres të shtuar. Ditët pas 22 tetorit do të jenë veçanërisht të ngarkuara. Më pas rritet mundësia e debateve, sidomos në planin e dashurisë. Duhet të kenë kujdes se çfarë thonë në mënyrë që të mos rrezikojnë marrëdhëniet e rëndësishme./albeu.com/