Vera do t’u sjellë pasuri! Shenjat e horoskopit që do të “notojnë” në para, mundësi të mëdha biznesi

Gjatë verës që po vjen, disa shenja të Horoskopit do të kenë shumë fat dhe para nëpër duar. Nuk përjashtohen mundësitë për biznes.

Demi, Peshorja dhe Peshqit

Këto tre shenja të zodiakut janë grupuar së bashku sepse drejtohen nga Venusi, i cili do të jetë në një pozicion mjaft të favorshëm këtë verë, deri më 11 gusht, kur do të kthehet në shenjën e Luanit. Përveç dashurisë, Venusi drejton edhe sferën e marrëdhënieve.

Ajo përcakton kryesisht se sa të fortë, aktivë dhe gati do të jeni për të shtyrë kufijtë në mënyrë që të arrijmë qëllimet tuaja. Kjo do të thotë se Demi, Peshorja dhe Peshqit do të jenë me shumë fat në fushat ku duhet të lëvizin dhe të përparojnë vazhdimisht.

Vera do të jetë një periudhë e favorshme sa i përket punës dhe Afërdita do t’ju japë forcë për të qëndruar produktiv dhe për të fituar të ardhura. Afërdita nuk i pëlqen njerëzit lakmitarë, ndaj Peshorja dhe Peshqit, si njerëz bujarë, nuk do të kenë probleme, por Demi do të ketë.

Demat duhet të frenojnë dëshirën e tyre për të marrë gjithçka për vete. Nëse ata mësojnë të ndajnë informacione të dobishme me të tjerët dhe të ndihmojnë, atëherë ata me siguri do të shpërblehen për këtë.

Ujori, Virgjëresha dhe Binjakët

Këto shenja udhëhiqen nga Mërkuri, i cili do të jetë jashtëzakonisht pozitiv dhe i fortë, sidomos kur të kalojë periudha retrograde, pas 4 qershorit. Për shkak të pozicionit të mirë të planetit, njerëzit që përfaqësojnë këto tre shenja të zodiakut mund të mbështeten në burime të reja të ardhurash.

Do të kenë sukses të shpejtë, ide të mira dhe blerje të suksesshme. Gjithashtu, përfaqësuesit e këtyre Shenjave mund të fillojnë biznesin e tyre, sepse i presin mundësi të mëdha biznesi./albeu.com/