Venus-Saturn/ Shenjat e Horoskopit që do të favorizohen në financa

Kemi një ngjarje astrologjike shumë të veçantë dhe të këndshme me aspektin e formuar mes Venusit dhe Saturnit. Ky aspekt trekëndor ka të bëjë kryesisht me shenjat e ujit, dhe vjen duke favorizuar kryesisht marrëveshjet profesionale, stabilizimin e marrëdhënieve dhe mbështetjen e financave.

Shenjat e ujit simbolizojnë emocionin, kontaktin e thellë me njerëzit, por edhe ndjenjën e besimit.Tani është një kohë e mirë për të pasur biseda të vështira dhe për të kuptuar se te cilët njerëz duhet të përqendrohemi. Ky aspekt do të krijojë kushtet e duhura për të marrë vendime të rëndësishme që do të na ndihmojnë të shkojmë një hap më tej në jetën tonë.

Cilat 3 shenja do të preken më shumë:

Gaforrja

Trekëndëshi specifik midis Venusit dhe Saturnit është një aspekt që do t’ju japë mundësinë të bëni një sqarim shumë të rëndësishëm në jetën tuaj të dashurisë. Do të kuptoni se cilët njerëz meritojnë të jenë në jetën tuaj dhe nga kush duhet të largoheni. E vetmja gjë e sigurt është se nuk doni situata të pasigurta dhe do të largoheni nga njerëzit që nuk janë të qartë dhe ju shkaktojnë konfuzion dhe pasiguri. Nëse në të kaluarën keni qenë të largët ose të ftohtë me të dashurin tuaj, tani do të keni mundësi të afroheni më shumë dhe të keni një dialog konstruktiv për të gjetur zgjidhje kuptimplota. Gjithashtu, sapo të pastroni disa probleme që ju shqetësojnë prej disa kohësh, do të keni mundësinë të shkoni në një udhëtim dhe të kaloni momente të shkujdesura dhe të bukura me partnerin.

Akrepi

Ju jeni një nga ata që do të përfitoni më shumë nga ky aspekt, pasi Afërdita është në shenjën tuaj, dhe Saturni në shenjën tuaj miqësore të Peshqve. Tani është koha për të stabilizuar situatat në jetën tuaj dhe për të arritur qëllimet tuaja, qofshin ato financiare, romantike apo personale. Nëse keni gjetur një person që ju mbush emocionalisht, tani është koha e duhur për ta çuar marrëdhënien tuaj një hap më tej. Këto ditë do i kushtoni shumë rëndësi jetës tuaj të dashurisë dhe partneriteteve dhe do të shihni më qartë se në cilët njerëz ia vlen të investoni dhe çfarë vendimesh duhet të merrni. Nëse filloni një marrëdhënie ose një partneritet të ri profesional tani, do të ketë shanset më të mira për t’u zhvilluar në diçka të qëndrueshme.

Peshqit

Treshja Venus-Saturn që zhvillohet më 12/06 do t’ju japë mundësinë për t’u zhvilluar profesionalisht dhe do t’ju japë një theks të fortë në zhvillimin e rrugës suaj. Është koha e duhur për të takuar njerëz të rëndësishëm në jetën tuaj, të cilët do t’ju ofrojnë mundësi zhvillimi. Do të gjeni zgjidhje për problemet, do të qëndroni fort në këmbë dhe do të kapërceni pengesat që ju kanë penguar. Mund të keni zhvillime pozitive edhe në çështjet që lidhen me studimet, jashtë vendit apo çështjet ligjore. Kur bëhet fjalë për romancën, një histori e re që fillon tani mund të zhvillohet në një angazhim afatgjatë, ndërsa nëse tashmë jeni në një lidhje mund të vendosni të hidhni hapin tjetër të madh.