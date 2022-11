Vaji i farës së lirit, një ilaç për flokët dhe shëndetin

Një vaj i çmuar, një aleat i jashtëzakonshëm për forcën dhe shkëlqimin e flokëve tona, por jo vetëm: zbuloni më shumë!

Farat e lirit janë konsideruar midis ushqimeve më të fuqishme për efektet e dobishme në trupin tonë: nga ato terapeutike te vetitë estetike për kujdesin e lëkurës dhe flokëve. Vaji i farës së lirit është përdorur si një anti-inflamator, antioksidant dhe vasoprotektor: me pak fjalë, një koncentrat i virtyteve që duhet të zbulohen.

Rrudha, lamtumirë: vaji i lirit është një antioksidant i fuqishëm dhe anti-rrudhë: në sajë të përmbajtjes së saj të Omega 3 dhe Omega 6 është e dobishme në ruajtjen e cilësisë së qelizave dhe indeve dhe për këtë arsye një anti-moshë e shkëlqyer.

Për rutinën e bukurisë mund të përdoret si një mbartës për grimin: vetëm disa pika në një shtupë pambuku janë të mjaftueshme për të hequr përbërjen në një mënyrë të natyrshme dhe efektive. Kundër rrudhave rreth syve apo rreth buzëve, përdorni vetëm disa pika çdo ditë me një masazh të butë në zonën e prekur. Vaji është gjithashtu i shkëlqyer kundër shenjave të shtrirjes, për shembull ato që për fat të keq shfaqen pas një dobësimi shumë të shpejtë.

Flokë të rrjedhshëm: Vaji i farës së lirit është një aleat i çmuar për bukurinë dhe shëndetin e flokëve tonë, si dhe për të parandaluar formimin e fijeve dyshe të flokëve: në sajë të përmbajtjes së lartë të acidit linoleik, i dobishëm në hidratimin e flokëve që rregullojnë humbjen e ujit, dhe tek alfa acid linoleik, i cili mban elasticitetin dhe rezistencën e tij, vaji i lirit ka vlerat e jashtëzakonshme të ristrukturimit.

Për ta përdorur atë është e mjaftueshme për të përzier tre lugë qumësht me një vaj liri, e përziejmë dhe e zbatojmë, e lëmë të veprojë për gjysmë ore dhe pastaj e shpëlajmë me ujë të ngrohtë. Me të vërtetë i shkëlqyeshëm si një ristrukturim, përforcim dhe shkëlqim flokësh.

Nuk ka më inflamacion: vaji i farës së lirit është një ndihmë e madhe për të luftuar gjendjet inflamatore. Falë acideve esenciale që përmban, të cilat trupi ynë nuk mund t’i prodhojë vetë, ndihmon trupin të eliminojë toksinat dhe të rrisë sistemin imunitar dhe përdoret me vlefshmëri për trajtimin e ekzemës dhe psoriazës, në sajë të vetive shëruese dhe anti-inflamatore.

Kur aplikohet në lëkurë, ky vaj i mrekullueshëm ka veti qetësuese, ushqyese, lehtësuese, shëruese dhe hidratuese.

Zemër ari: sikur të mos mjaftonin të gjitha ata që përmendëm më sipër, vaji i farës së lirit përdoret edhe në kardiologji. Sipas disa studimeve shkencore, acidi alfa-linolenik, që vaji i farës së lirit është veçanërisht i pasur, funksionon shumë mirë si kardioprotektor dhe vasoprotektor dhe ka një veprim të rëndësishëm antihipertensiv.

Me pak fjalë, një ilaç për shëndetin e mirë të zemrës sonë. /