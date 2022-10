Tregohuni të vëmendshëm! Shenja e parë e këtij kanceri mund të shfaqet në urinë

Kanceri i pankreasit është relativisht i rrallë përsa i përket përhapjes së tij, por është ndër format më vdekjeprurëse të sëmundjes. Një ndër arsyet është shfaqja e vonuar e simptomave. Kur kanceri lihet i pazbuluar dhe i patrajtuar, ai mund të përhapet me shpejtësi në indet fqinje.

Sipas ekspertëve të mjekësisë, shumica e njerëzve me kancer në pankreas do të shfaqin shenja të verdhëzës në fazat fillestare të sëmundjes.

“Verdhëza është zverdhja e syve dhe e lëkurës”, – shpjegon Shoqata Amerikane e Kancerit. “Shumica e njerëzve me kancer pankreatik (dhe pothuajse të gjithë njerëzit me kancer ampular) do të kenë verdhëzën si një nga simptomat e tyre të para”.

Kanceri ampular është një kancer i rrallë që formohet në zonën e trupit të quajtur ampula e Vaterit, ku kanali biliar dhe nyja e kanalit pankreatik zbrazen në zorrën e hollë.

“Ndonjëherë, shenja e parë e verdhëzës është urina më e errët. Ndërsa nivelet e bilirubinës në gjak rriten, urina merr ngjyrë kafe”, shton trupi shëndetësor. Bilirubina është një substancë e verdhë-kafe e errët e prodhuar në mëlçi, e cila grumbullohet në gjak kur kanali biliar bllokohet.

Përveç shkaktimit të urinës kafe, ky grumbullim i bilirubinës mund të shkaktojë jashtëqitje me ngjyrë të hapur dhe të yndyrshme ose kruajtje në lëkurë.

Shoqata Amerikane e Kancerit shpjegon: “Bilirubina normalisht ndihmon për t’i dhënë jashtëqitjes ngjyrën e tyre kafe. Nëse kanali biliar është i bllokuar, jashtëqitja mund të jetë me ngjyrë të çelur ose hiri”.