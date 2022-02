Mëlçia jonë është një central elektrik që kontrollon funksione të shumta. Pra, nëse sëmuret, shëndeti ynë mund të vuajë shumë. Për fat të keq, ka shumë keqkuptime në lidhje me sëmundjen e mëlçisë që mund ta vënë mëlçinë tonë në rrezik nëse i besojmë ato.Është e rëndësishme atëherë të deshifrojmë midis asaj që është e vërtetë dhe asaj që është e gabuar për të siguruar që po ndërmarrim hapat e nevojshëm për ta mbajtur mëlçinë tonë sa më të shëndetshme.

Këtu janë tre mite të zakonshme të sëmundjes së mëlçisë, të cilat ju mund t’i keni dëgjuar apo edhe i keni besuar, që thjesht nuk janë të vërteta ose plotësisht të vërteta. Por duke ditur faktet, ju mund të siguroni që mëlçia juaj të mbetet e shëndetshme dhe të kryejë me zell funksionet e saj të pafund.

Tre mite të sëmundjes së mëlçisë që duhet të ndaloni së besuari

Sëmundja e mëlçisë mund të shkaktohet vetëm nga shumë alkool

I rremë. Ka mbi 100 lloje të ndryshme të sëmundjeve të mëlçisë, shumë prej të cilave nuk janë as të lidhura me alkoolin. Disa shkaqe të zakonshme të sëmundjes së mëlçisë përfshijnë hepatitin A, B, C, D dhe E, mbingarkesën e hekurit, disa ilaçe të marra në sasi të tepërt, madje edhe dhjamin – duke shkaktuar atë që njihet si sëmundje e mëlçisë yndyrore. Në fakt, sëmundja e mëlçisë yndyrore po bën shpejt rrugën e saj për të qenë lloji numër një i gjendjes së mëlçisë, pasi normat e mbipeshes vazhdojnë të rriten së bashku me konsumin e sheqerit.

Nëse besoni vetëm se sëmundja e mëlçisë është shkaktuar nga alkooli, atëherë mëlçia juaj është ende shumë e rrezikuar nga shumë shkaqe të tjera. Njohja e burimeve të tjera të mosfunksionimit të mëlçisë do t’ju mbajë të arsimuar dhe praktikuar zakone të zgjuara të mëlçisë.

Vetëm të rriturit mund të marrin sëmundje të mëlçisë

Fatkeqësisht, sëmundja e mëlçisë nuk është një sëmundje vetëm për të rriturit, dhe çdo vit mijëra fëmijë preken nga sëmundja e mëlçisë. Shkaku kryesor i sëmundjes së mëlçisë tek fëmijët janë sëmundjet gjenetike, si sëmundja Wilson dhe mungesa e antitripsinës alfa 1, së bashku me viruset dhe bllokimet e tëmthit nga mëlçia. Bestshtë më mirë të kuptohet se çdokush në çdo moshë mund të zhvillojë sëmundje të mëlçisë, dhe mosha nuk është domosdoshmërisht një faktor.

Një transplant i mëlçisë kuron sëmundjen e mëlçisë

Megjithëse një transplant i mëlçisë mund të përmirësojë shumë rezultatin e një pacienti me sëmundje të mëlçisë, nuk është një kurë. Ka shumë ndërlikime që mund të lindin me çdo transplant – jo vetëm një mëlçi – siç është refuzimi i organeve ose zhvillimi i një infeksioni. Për më tepër, listat e pritjes për transplantim janë mjaft të gjata, nuk ka organe të mjaftueshme në dispozicion për të ndihmuar të gjithë këta individë, dhe kështu ata presin me vite.

Transplanti duhet të jetë një skenar absolut në rastin më të keq për dikë me sëmundje të mëlçisë. Kjo është arsyeja pse marrja e masave parandaluese për të mbajtur mëlçinë tuaj të shëndetshme është kaq e rëndësishme – sepse marrja e një “të reje” shpesh nuk është përgjigjja (apo edhe një mundësi).

Tani që i dini faktet që qëndrojnë pas sëmundjes së mëlçisë, ju jeni më të vetëdijshëm se alkooli nuk është kërcënimi i vetëm i mëlçisë tuaj, dhe ka kërcënime të tjera atje duke e vënë mëlçinë tuaj në rrezik. Nëse jeni të shqetësuar për shëndetin e mëlçisë tuaj, flisni me mjekun tuaj për testet e nevojshme për të siguruar që mëlçia juaj është në rregull.