Trajtim me keratinë për flokët: Mos u nxitoni, zbuloni nëse është i përshtatshëm për ju

Flokët kanë qenë gjithmonë një objekt zilie dhe admirimi në të gjithë botën. Të kesh flokë të bukur është një privilegj që pak njerëz kanë fatin ta kenë. Ndërsa ne të tjerët luftojmë për të patur flokë të bukur çdo ditë, ata që i kanë na bëjnë të ndihemi xhelozë.

Me zhvillimet mahnitëse në industrinë e bukurisë vitet e fundit ka nisur një tjetër procedurë revolucionare për flokët, trajtimi me keratinë. Me një numër të madh të shkallës së suksesit dhe një klientelë të madhe, ky trajtim ka krijuar sigurisht një besueshmëri. Por çfarë duhet të dini përpara se ta provoni këtë trajtim?

Keratina është proteina kryesore e cila gjendet natyrshëm në flokët tanë. Flokët jo vetëm që përmbajnë keratinë, por kryesisht përbëhen nga proteina të lidhura me keratinën. Ajo vepron si një proteinë e jashtme mbrojtëse dhe strukturore e brendshme për të mbrojtur flokët tuaj dhe për t’i mbajtur ata të shëndetshëm. Për shkak të ekspozimit ndaj faktorëve të jashtëm si dielli, ndotja ose kimikatet, ose ndryshimet në stilin tuaj të jetesës, keratina e pranishme në flokë varfërohet. Kjo humbje është ajo që çon në flokë të thatë, të dëmtuar dhe të pajetë.

Çfarë bën trajtimi me keratinë? Gjatë një trajtimi me keratinë, keratina shtohet artificialisht në flokë për t’i bërë ato të duken të lëmuara dhe me shkëlqim, duke e bërë këtë trajtim kështu shumë të dëshiruar në mesin e grave por edhe të burrave. Trajtime të tilla mbushin njollat ​​poroze në flokët tuaj të cilat janë theksuar për shkak të humbjes së keratinës. Këto flokë tepër porozë më pas ngatërrohen, këputen ose thyhen. Një trajtim me keratinë është në thelb rindërtimi i flokëve duke i kthyer proteinat e humbura në fijet tuaja.

Çfarë duhet të presësh nga një trajtim me keratinë?

Ky trajtim rezulton në flokë të butë të mëndafshtë të cilët gradualisht zbehen pas disa muajsh. Rezultatet e trajtimit gjithashtu ndryshojnë nga një person në tjetrin. Në thelb do të rindërtoni ato pjesë të flokëve që janë dëmtuar. Flokët me shkëlqim, jo kaçurrela dhe të lehtë për t’u menaxhuar kanë më shumë përfitime që mund t’i prisni pas trajtimit. Dikush me flokë jashtëzakonisht kaçurrela mund të përfundojë me flokë më të drejtë.Nga ana tjetër, një person me flokë të valëzuar do të përfundonte me flokë të drejtë dhe të lëmuar. Efektet e trajtimit do të jenë të ndryshme për të gjithë, kështu që mos u zhgënjeni nëse nuk i keni flokët e drejtë që po kërkonit. Një trajtim me keratinë do t’ju sillte flokë më të menaxhueshëm, të lëmuar dhe më natyralë.

Trajtimi paraprak

Përpara se të shkoni në sallonin e bukurisë, kontrolloni nëse një trajtim me keratiën do të ishte i përshtatshëm për flokët tuaj. Vetëm për shkak se shoqja juaj më e mirë e pëlqen shumë këtë trajtim, nuk do të thotë se do t’ju përshtatet edhe juve. Sipas stilistëve, flokët me teksturë kaçurrel ose të dredhur janë më të përshtatshmet për t’iu nënshtruar një trajtimi me keratin. Nga ana tjetër, flokët e hollë dhe mesatarisht të drejtë duhet ta shmangin trajtimin krejtësisht.

Një pikë tjetër e rëndësishme përpara se t’i nënshtroheni trajtimit është konsultimi me parukierin tuaj. Është një ide e mirë të zgjidhni një parukier të besuar dhe me përvojë për flokët tuaj. Gjithashtu, leximi i trajtimit paraprakisht do të ndihmonte pasi do t’ju jepte një ide të mirë se çfarë të prisni. Mos harroni të pyesni për çmimin pasi varion sipas gjatësisë së flokëve.

Zgjidh një ditë kur të jesh e lirë dhe të kesh kohë të mjaftueshme, sepse ky është një trajtim i gjatë. Trajtimi zgjat rreth tre orë dhe përbëhet nga hapat e mëposhtëm.

– Larja e flokëve (shampo por jo kondicioner)

– Floku thahet për të hequr të gjithë lagështinë

– Aplikimi i solucionit të keratinës

– Flokët lihen për të përthithur solucionin

– Një raund tjetër tharjeje

– Më pas flokët pjastrohen dhe ja ku përfundoi.

Rezultati përfundimtar do të ishte flokë të lëmuar, me shkëlqim dhe të menaxhueshëm, të cilët do t’ju zgjasin të paktën tre muaj me kujdesin e duhur për flokët.