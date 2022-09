Test/ Nëse e zgjidhni këtë enigmë matematikorenë 20 sekonda, jeni gjeni

Gjëegjëzat mprehin mendjen dhe nuk është gjithmonë e lehtë të çosh në zgjidhjen e tyre. Disa madje duhet të zgjidhen në një kohë shumë të shkurtër, gjë që tregon se sa të zhvilluara janë disa nga aftësitë tona. Enigma e mëposhtme është krijuar për t’ju edukuar dhe nëse e zgjidhni atë, atëherë kjo do të thotë se jeni një gjeni.

Puzzle e vështirë është në imazhin më poshtë dhe ju sfidon për ta zgjidhur atë.

Nëse keni marrë një laps dhe letër dhe keni përfunduar të menduarit tuaj për të çuar në zgjidhje, është koha për t’ju treguar zgjidhjen.

Seria 1

Janë tre pëllëmbë që janë të barabarta me 30. Çdo pëllëmbë është e barabartë me 10 dhe kjo do të na ndihmojë të zgjidhim sekuencën pak më poshtë.

Seria 2

Tani kemi një pëllëmbë, dy dhe dy vazo që na bëjnë 38. Ne e dimë se çdo pëllëmbë është e barabartë me 10, kështu që shuma e dy vazove është 14 dhe secila veçmas është e barabartë me 7.

Seria 3

Janë tre filxhanë çaji që janë të barabartë me 18. Nëse i ndajmë, zbulojmë se secila është e barabartë me 6.

Pra, deri më tani kemi arritur në përfundimin se vlera e një palme është 10, vlera e tenxhere është 7 dhe vlera e filxhanit është 6. Është koha për të vazhduar në rreshtin e katërt për të arritur me sukses përgjigjen përfundimtare.

Seria 4

Pyetja e fundit e gjëegjëzës është kjo: Sa na bën një tenxhere, një palmë me tenxheren dhe një filxhan çaj. Në këtë pikë, natyrisht kemi parasysh numrat që kemi gjetur nga zgjidhjet e mëparshme dhe është koha t’ju zbulojmë se pikërisht këtu 99% e njerëzve nuk arrijnë të gjejnë përgjigjen e duhur.

Duhet të vini re se palma është vendosur brenda një tenxhere. Nëse e keni arritur me sukses rezultatin më poshtë, urime! Ju i përkisni 1% të njerëzve që arritën të zgjidhnin enigmën.

7 + (10 + 7) + 6 =?

7 + 17 + 6 = 109./