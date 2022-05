Test i shpejtë: Si ta kuptoni se ka ardhur koha të ndërroni jastëkët

Që të keni një gjumë sa më të mirë, duhet të keni parasysh disa elementë që ndikojnë drejtpërdrejt në të.

Një ndër ta është edhe jastëku, i cili na ndihmon të relaksohemi sa më parë.

Mirëpo, kur duhet të ndërrohet?

Jastëku këshillohet të pastrohet herë pas here me fshesë me korrent për të hequr pluhurin që grumbullohet me kalimin e kohës.

Që ta kuptoni më lehtë, mjafton të provoni një test të shpejt, i cili ju përcakton që duhet ta zëvendësoni.

Fillimisht palosni jastëkun në gjysmë dhe më pas shikoni nëse qëndron ashtu i palosur pasi ta lëshoni, është koha ta ndërroni.