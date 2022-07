Test/ A mund ta gjeni gabimin te letrat e mëposhtme në vetëm 10 sekonda?

Gjëegjëzat mprehin mendjen dhe nuk është gjithmonë e lehtë të çosh në zgjidhjen e tyre. Madje disa duhet të zgjidhen në një kohë shumë të shkurtër, gjë që tregon se sa të zhvilluara janë disa nga aftësitë tona. Enigma e mëposhtme u krijua për t’ju edukuar dhe nëse e zgjidhni atë, atëherë kjo do të thotë që ju jeni një gjeni!

Imazhi i mëposhtëm është krijuar për ata që i duan lojërat në çdo formë dhe enigma. Kjo enigmë e veçantë ju fton ta zgjidhni atë përmes të menduarit krijues. Mund t’ia dalësh?

Më poshtë është një gabim që duhet të dalloni në 10 sekonda.

Ajo që duhet të bëni përpara se të përgjigjeni është të shikoni me kujdes foton, duke pasur parasysh se gabimi fshihet në letrat e numëruara dhe se numri më i lartë është 10. Përpiquni të vëzhgoni secilën kartë me kujdes, por shpejt me kalimin e kohës.

Nëse nuk ia keni dalë, ne kemi zgjidhjen për ju më poshtë. Përgjigja për gjëegjëzën është numri 12 pasi nuk është në kuvertë pasi numri 10 është më i larti i ndjekur nga jack, mbretëresha dhe mbreti.

Mos u dëshpëroni, një tjetër enigmë po vjen së shpejti. Nëse e keni arritur, qëndroni të sintonizuar për sfida më të mëdha.