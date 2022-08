Të prirur për të “ngelur në derë”, shenjat e Horoskopi që kanë më pak gjasa për tu martuar

Dashi

Ashtu si shenjat e tjera të zjarrit, Dashi njihet si i pasionuar – dhe ata pëlqejnë shfaqjet e mëdha të dashurisë. Megjithatë, ata mund të jenë të prirur për xhelozi nëse ndihen të pavlerësuar.

“Ata presin të adhurohen në një lidhje dhe thjesht nuk do të angazhohen për asgjë për të cilën nuk ndihen 1000 për qind të pasionuar. Pra, çfarë i nevojitet një Dashi? Dikush që “do t’i mbulojë me dashuri dhe fjalë të ëmbla”.

Akrepi

Kur bëhet fjalë për të shprehur emocionet e tyre, Akrepat mund ta bëjnë këtë vetëm pasi të jenë rehat me partnerin e tyre. “Ajo që e bën martesën të vështirë për Akrepët është gjetja e personit të duhur. Akrepët po kërkojnë të gjejnë një lidhje shpirtërore një herë në jetë. Ajo thotë se “kultura e lidhjes” mund t’i komplikojë gjërat për ta. “Ata do të thonë vetëm “po” nëse planifikojnë të kalojnë pjesën tjetër të jetës së tyre me personin tjetër që është kaq i rëndësishëm.

Binjakët

Binjakët, ose “binjakët mendjemprehtë”, janë gjithmonë në lëvizje dhe marrin gjithçka. Sipas konsulentit të astrologjisë Sofia Adler, kjo shenjë mund të jetë edhe “po” edhe “jo”. “Ata e duan aftësinë për të mësuar dhe zbuluar gjëra të reja, emocionuese duke u takuar me shumë njerëz të ndryshëm,” shpjegon ajo. Pra, martesa nuk është domosdoshmërisht në letra.