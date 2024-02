Të jetosh pranë bareve dhe “fast food-eve” mund të dëmtojë shëndetin e zemrës

Sipas një studimi të botuar në revistën ‘Circulation: Heart Failure të Shoqatës Amerikane të Zemrës’, sa më afër dyqaneve ushqimore të jetojmë , aq më shumë ka të ngjarë të rrezikohemi nga ataku në zemër.

Restorantet dhe baret e ushqimit të shpejtë shpesh shërbejnë ushqime dhe pije jo të shëndetshme, të cilat kanë qenë të lidhura me sëmundjet kardiovaskulare, tha autori kryesor i studimit, Lou Kee, një profesor në Departamentin e Epidemiologjisë në Universitetin Tulane në New Orleans.

Studimi u bë mbi të dhënat e gjysmë milioni të rriturve të moshës 37-73 vjeç nga databaza e Biobank në Mbretërinë e Bashkuar. Studiuesit matën ekspozimin e pjesëmarrësve ndaj tre llojeve të restoranteve: bare/pube, restorante/kafe dhe restorante të ushqimit të shpejtë. Ekspozimi u përcaktua në bazë të afërsisë (të jetuarit brenda një kilometri ose 15 minutash në këmbë) dhe densitetit (numri i dyqaneve të komoditetit brenda një kilometri).

Studimi gjurmoi rreth 13,000 raste të dështimit të zemrës gjatë një periudhe dymbëdhjetëvjeçare pasuese dhe zbuloi se afërsia dhe dendësia më e madhe e pikave të ushqimit të gatshëm për t’u ngrënë shoqërohej me një rrezik në rritje të dështimit të zemrës. Në përgjithësi, pjesëmarrësit që jetonin në një zonë me një densitet më të lartë të pikave të ushqimit të shpejtë kishin një rrezik 16% më të lartë të dështimit të zemrës në krahasim me ata që nuk kishin pika të ushqimit të shpejtë afër. shtëpinë e tyre.

Ata në zonat me densitetin më të lartë të bareve kishin një rrezik 14% më të lartë të dështimit të zemrës, ndërsa ata që jetonin në zonat me densitetin më të lartë të pikave të ushqimit të shpejtë kishin një rrezik 12% më të lartë.

Pjesëmarrësit që jetonin më afër bareve, më pak se 500 metra larg, kishin 13% më shumë rrezik për dështim të zemrës, ndërsa ata që jetonin më afër pikave të ushqimit të shpejtë kishin një rrezik 10% më të lartë krahasuar me ata që jetonin më shumë se dy kilometra