Super Hëna e plotë blu, shenjat e Horoskopit që do të çlirohen nga energjitë negative

Është blu, një Super Hënë e Plotë, Sezoni i Virgjëreshës: Ju e dini që më 30 gusht, gjërat do të jenë të çuditshme. Janë të paktë ata me fat që do të dalin të padëmtuar nga ky fenomen, të cilët do të kalojnë mirë dhe do të ndalojnë së ushqyeri iluzionet e tyre, do të përballen me realitetin dhe më në fund do të marrin një vendim që nuk duhet të jenë të përsosur.

Për tre shenjat e mëposhtme, Hëna e Plotë e Gushtit do të jetë e lehtë dhe çliruese. Dhe ata duhet ta shfrytëzojnë atë në maksimum, pasi ky është një fenomen jashtëzakonisht i rrallë, hera e fundit që ndodhi ishte në dhjetor 2009, dhe ne do ta shohim përsëri në gusht 2032.

Shikoni më poshtë se si dhe pse Binjakët, Virgjëresha dhe Shigjetari do të çlirohen nga energjitë negative:

Binjakët

Prioriteti juaj do të jetë karriera dhe do të përpiqeni të sillni ndryshime në jetën tuaj profesionale. Pavarësisht se sa të pasigurt ndiheni për zgjedhjet tuaja, do t’i mbështesni dhe do t’i promovoni në mënyrë krijuese.

Virgjëresha

Hëna e Plotë tek Peshqit do të ndikojë në shtëpinë e shtatë të dashurisë dhe partneritetit. Do të fokusoheni në marrëdhëniet tuaja me të tjerët dhe, veçanërisht, në pritshmëritë që keni nga njerëzit tuaj. Do të shihni se nuk ka kuptim të prisni që të gjithë të jenë të përsosur dhe do t’i besoni instinkteve tuaja, do të besoni se “çfarëdo që është menduar të bëhet, do të bëhet”.

Shigjetari

Hëna e Plotë tek Peshqit do ta kthejë vëmendjen tuaj tek shtëpia, familja dhe partneri juaj. Do t’u jepni përparësi përgjegjësive të jetës suaj personale që po i injoronit dhe ndoshta dinamika në marrëdhëniet tuaja do të ndryshojë për mirë. Do ta shikoni botën me optimizëm.