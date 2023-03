STUDIMI/ Pse gratë shtatzëna nuk duhet të ekspozohen ndaj ndriçimit artificial gjatë natës

Sipas të dhënave më të fundit shkencore, gratë shtatzëna duhet të shmangin dritat e forta dhe të zvogëlojnë ndriçimin e pajisjeve para se të shkojnë në shtrat.

Arsyeja është se ekspozimi ndaj ndriçimit artificial gjatë natës shoqërohet me një shqetësim në metabolizmin e glukozës dhe rrezikun e zhvillimit të diabetit gestacional.

Studimi i ri i shkencëtarëve nga Çikago në qindra gra shtatzëna, arriti në përfundimin se ato të ekspozuara në gjysmë dritë pas perëndimit të diellit, kanë shumë më pak shanse për t’u diagnostikuar me sëmundjen në krahasim me ato të ekspozuara ndaj dritës së moderuar ose të fortë.

Ekspertët besojnë se dritat gjatë natës shtypin prodhimin e melatoninës, hormonit që rregullon ciklin gjumë-zgjim.

Ndërprerja e tij ndikon në shumë procese metabolike, duke përfshirë metabolizmin e glukozës dhe rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak.

Shkencëtarët studiuan 741 gra shtatzëna të moshës 18 deri në 43 vjeç nga tetë klinika obstetrike në SHBA. Të gjitha ishin midis javës 16 dhe 21 të shtatzënisë.

Studiuesit i ndanë në tre grupe sipas ekspozimit të tyre ndaj dritave të forta 3 orë para se të shkonin në shtrat gjatë natës:

– Ekspozim i reduktuar (ata kaluan mesatarisht 2,6 orë nga 3 në dritë të zbehtë)

– Ekspozim mesatar (ata kaluan 2,2 nga 3 orë në dritë të zbehtë)

– Ekspozim i lartë (1,7 orë nga 3 në dritë të zbehtë)

Krahasuar me gratë shtatzëna që u ekspozuan më pak kohë ndaj dritave të forta, ato që u ekspozuan për një kohë të gjatë kishin pothuajse 5.5 herë më shumë gjasa të diagnostikoheshin me diabet gestacional ndërsa shtatzënia përparonte.

Prandaj, ata me ekspozim të moderuar ndaj dritave të ndritshme kishin katër herë më shumë gjasa të zhvillonin diabetin gestacional.

Diabeti mellitus u diagnostikua në 16 nga 247 gra shtatzëna me ekspozim të lartë ndaj dritës artificiale dhe 12 nga 247 gra me ekspozim të moderuar ndaj dritës artificiale. Vetëm 3 nga gratë që kishin njëfarë ekspozimi ndaj dritës së fortë u diagnostikuan me këtë gjendje.

Gjetjet sugjerojnë se “ekspozimi i dritës para gjumit mund të jetë një faktor rreziku i nënvlerësuar për diabetin gestacional”, tha studiuesi kryesor Dr. Minjee Kim, asistent profesor i Neurologjisë në Universitetin Northwestern.

Normat e diabetit gestacional janë në rritje të vazhdueshme në mbarë botën. Në periudhën 2011-2013, rreth 4.5% e grave që ishin shtatzënë me fëmijën e tyre të parë vuanin nga kjo sëmundje.

“Ky trend është shumë shqetësues”, thekson Dr. Kim.

“Diabeti gestacional rrit në mënyrë dramatike shanset për ndërlikime të shtatzënisë. Përveç kësaj, nënat kanë një rrezik në rritje të zhvillimit të diabetit të tipit 2, sëmundjeve të zemrës dhe demencës më vonë në jetë, ndërsa fëmijët e tyre kanë shanse të shtuara për obezitet dhe presion të lartë të gjakut kur të rriten”./Albeu.com/