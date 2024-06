Studimi: Injeksionet e botoksit mund të jenë një zgjidhje kundër depresionit

I përdorur gjerësisht në mjekësinë estetike, toksina botulinum mund të jetë gjithashtu me interes në trajtimin e depresionit.

Hiper-popullar në mjekësinë estetike për të reduktuar rrudhat e fytyrës, Botox® mund të ketë përdorime të tjera. Sipas një studimi të fundit të publikuar nga Universiteti i Kalifornisë, San Diego, injeksionet e toksinës botulinum mund të ndihmojnë gjithashtu në uljen e simptomave të depresionit.

Fantashkencë? Aspak, përgjigjuni studiuesve amerikanë që kanë punuar në 40,000 raporte mjekësore të efekteve anësore që ndodhin te pacientët që kanë përfituar nga injeksionet e Botox®. Ata zbuluan se pacientët e trajtuar me toksina botulinum (kryesisht për arsye kozmetike) kishin mesatarisht një rrezik 40% deri në 80% më të ulët për të zhvilluar depresion.

Si mund ta shpjegojmë këtë “efekt anësor” befasues?

“Ne besojmë se reduktimi i rrudhave të ballit mund të ‘bllokojë’ një mekanizëm që forcon emocionet negative,” shpjegojnë shkencëtarët. Një tjetër hipotezë e mundshme: toksina botulinum mund të transportohet në sistemin nervor qendror dhe të veprojë drejtpërdrejt në zonat përgjegjëse për humorin dhe emocionet.

“Kërkime të mëtejshme janë padyshim të nevojshme”, përfundojnë studiuesit.

Depresioni është një sëmundje e përhapur. Është vlerësuar se 1 në 5 gra dhe 1 në 10 burra do të përjetojnë depresion në një moment gjatë jetës së tyre. Aktualisht, kjo patologji trajtohet me ndihmën e ilaçeve (këto janë antidepresantët e famshëm) dhe psikoterapive (për shembull, terapitë njohëse dhe të sjelljes japin rezultate të mira). Trajtimet janë efektive në rreth 70% të rasteve… me kusht që depresioni të trajtohet sa më shpejt!

Përkthyer nga Scientificorigin.com