Studimi i fundit nxjerr shifrat surprizuese: A duhet falur tradhtia?

Me siguri keni diskutuar shpeshherë me miqtë tuaj temën e tradhtisë. Dhe ndoshta njihni të paktën një, nëse jo më shumë, që kanë mbajtur qëndrimin se tradhtia nuk duhet falur. Një studim i ri ka treguar se një numër i madh nuk do ta falnin tradhtinë e partnerit të tyre.

Studiuesit anketuan më shumë se 2 mijë persona përmes një faqeje interneti lidhur me pyetjen nëse do ta falnin partnerin për tradhtinë. Rezultatet tregojnë se të anketuarit kishin standarde të dyfishta në lidhje me atë që përbën sjellje të pranueshme për ta në raport me standardet e sjelljes.

U zbulua se tetë në dhjetë njerëz do të linin partnerët e tyre pasi zbulonin tradhtinë. Rezultatet treguan gjithashtu se ata që tradhtonin do të preferonin të mos e dinin se edhe ata janë mashtruar, domethënë, 58 për qind e tyre pajtohen se do të preferonin të mos zbulonin këtë informacion.

Të anketuarit konfirmuan se intimiteti fizik konsiderohet tradhti, si dhe mashtrimi kibernetik, të cilin 94 për qind e konsiderojnë të papranueshme. Rreth 74 për qind besojnë se mashtrimi emocional është gjithashtu tradhti, ndërsa 21 % ranë dakord se shikimi i pornografisë është gjithashtu i papranueshëm.

Është interesante se vetëm 14 për qind mendojnë se flirtimi është gjithashtu tradhti bashkëshortore.