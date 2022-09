Studimi: 2 minuta ecje pas ngrënies mund të luftojnë sëmundjen e përhapur

Për shekuj me radhë, njerëzit në Mesdhe ngriheshin pas vakteve të gjata dhe bënin një shëtitje, shpesh në sheshin e qytetit. Ecja shpesh është është renditur si bazë e dietës së shëndetshme mesdhetare.

Kjo mund të jetë një nga arsyet pse studimet kanë gjetur se dieta mesdhetare mund të zvogëlojë rrezikun për diabetin, kolesterolin e lartë, sëmundjet e zemrës, goditjet në tru dhe disa lloje kanceri – duke forcuar kockat , duke përmirësuar shëndetin e trurit, duke shmangur demencën dhe depresionin dhe duke ndihmuar me humbjen e peshës.

Tani mund të shtoni një arsye tjetër për të bërë një shëtitje pas vaktit – mund të ulë sheqerin në gjak.

Ecja dy deri në pesë minuta pas një vakti mund të mjaftojë, sipas një studimi të vitit 2022 në revistën Sports Medicine.

“Lëvizjet pas ngrënies reduktuan glukozën mesatarisht me 9,51% krahasuar me qëndrimin ulur për një kohë të gjatë. Megjithatë, ecja e ndërprerë gjatë gjithë ditës pa një reduktim më të madh të glukozës me një mesatare prej 17.01% krahasuar me qëndrimin ulur për një kohë të gjatë”, thanë studiuesit për CNN.