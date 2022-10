Speci djegës dhe 3 ushqime të tjera që janë “të ndaluara” t’i konsumoni për darkë

Edhe pse të gjithë e dimë që nuk duhet ngrënë shumë në orarin darkës pak e dinë që ka disa ushqime specike që duhen eliminuar totalisht nga darka.

Ja lista e ushqimeve “të ndaluara” para gjumit:

Brokoli

Brokoli, lulelarka dhe lakrat e vogla (Brussels sprouts) hyjnë në listën e ushqimeve që nuk duhet t’i konsumoni para gjumit. Dietologia Elissa Goodman ka theksuar se këto perime mund të ndikojnë në pagjumësi, sepse hyjnë në familjen e ushqimeve që nuk treten shpejt. Këto ushqime preferohen të konsumohen gjatë ditës.

Djathi

Mjeku Joseph Murray, ka deklaruar se djathi mund të jetë shkaktari kryesor që ndikon në rritjen e yndyrave gjatë gjumit. Yndyra tretet ngadalë, prandaj shkakton probleme me gjumin. Djathi preferohet që të hahet gjatë ditës, sidomos në mëngjes.

Akullore

Një tas me akullore para gjumit nuk është fundi i botës, por edhe mund t’ju sjellë probleme me gjumin. Akulloret sikurse edhe djathi vonojnë deri sa të treten dhe trupi juaj nuk është në gjendje të bëj gjumë të mirë përderisa organizmi juaj është duke u marrë me procësin e tretjes. Gjithashtu, besohet se edhe sasia e lartë e sheqerit mund t’ju shkaktojë pagjumësi.

Ushqimi djegës

Ushqimi djegës është jashtëzakonisht i shijshëm dhe i mirë, por nuk preferohet të konsumohet para gjumit. Ushqimi i djegëst shkakton probleme të mëdha me gjumin dhe nuk do të gjeni rehati për një kohë të gjatë gjatë natës. Për një gjumë të mirë, refuzoni darkën me speca djegëst. /albeu.com/