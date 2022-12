Solstici dimëror po vjen, çfarë do të thotë dhe si mund të përfitoni prej tij

Ndërsa viti 2022 po i afrohet fundit, është e pamundur të mos merrni parasysh planet dhe synimet që keni për vitin e ri, dhe me solsticin e ardhshëm të dimrit, do të jeni edhe më të etur për t’i vënë në lëvizje këto ambicie. Ndërsa lëmë pas aventurat e sezonit të Shigjetarit, kuptimi shpirtëror i solsticit dimëror të vitit 2022 do të jetë përgatitja për një 2023 shumë ambicioz, ndaj bëhuni gati për veprim.

Solstici i dimrit përkon me fillimin e sezonit të Bricjapit, që do të thotë se dielli do të zhvendoset në këtë shenjë tokësore ashtu siç fillon zyrtarisht dimri. Si një shenjë e sunduar nga Saturni, Bricjapi ka të bëjë me vendosjen dhe arritjen e qëllimeve që kërkojnë disiplinë dhe strukturë të jashtëzakonshme. Natyra realiste e kësaj periudhe do t’i lejojë çdo shenje jo vetëm të vendosë qëllime realiste, por të punojë drejt arritjes së tyre pa u shpërqendruar. Meqenëse suksesi tenton të kërkojë një formë sakrifice, çdo shenjë do të fokusohet në vetëkontrollin e kërkuar për të kërkuar suksesin. Sezoni i Bricjapit siguron që disiplina juaj të shpërblehet në fund.

Dielli do të kalojë në Bricjap më 21 dhjetor, duke shënuar fillimin zyrtar të sezonit të dimrit. Nën këtë shenjë tokësore, çdo shenjë do të thirret për të filluar përpjekjet që ofrojnë stabilitet dhe strukturë. Ndërsa energjia e Bricjapit priret të jetë pak e lodhshme, shpërblimi i saj qëndron në disiplinën që inkurajon. Pa një plan, është e pamundur të arrish në çdo lloj vije përfundimi dhe sezoni i Bricjapit është koha e përsosur për të përfituar nga një fillim i fokusuar.

Solsticat dhe ekuinokset në astrologji përkojnë gjithmonë me një shenjë parësore. Sezoni i Dashit përputhet me ekuinoksin pranveror, Gaforrja me solsticin e verës, Peshorja me ekuinoksin e vjeshtës dhe Bricjapi me fillimin e dimrit. Kjo për shkak se ndryshimi i stinëve është zakonisht koha më e mirë për të bërë një fillim të ri në jetën tuaj, dhe solstici i dimrit, në veçanti, priret të jetë koha e përsosur për të ndjekur qëllimet që mund të mos keni pasur qëndrueshmërinë për t’i arritur më parë.

Megjithëse aksionet që vendosni për veten tuaj tani mund të jenë të larta, do të jeni në gjendje të vendosni synime dhe ambicie të larta gjatë kësaj periudhe. Vetëm jini të sjellshëm me veten, sepse kjo energji shpesh mund të ndihet paksa e ngurtë dhe e kufizuar. Kur i kapërceni sfidat, sigurohuni që të njihni aftësitë tuaja. Ndërsa viti po mbaron, është e rëndësishme të vlerësoni se sa shumë keni arritur jo vetëm tani, por gjatë gjithë vitit.