S’mund të hajë më shumë se 5 fasule në vakt, sindroma e rrallë që po mundon 2-vjeçarin

Jo ëmbëlsira, jo qumësht, jo vezë, jo mish.

Për Oliver Simpson, proteinat janë një problem shumë i madh, deri në atë pikë sa nuk duhet të hajë më shumë se 5 fasule në vakt.

Djali është vetëm dy vjeç e gjysmë, por i është dashur t’i nënshtrohet një diete mjaft strikte. Ai duhet të konsumojë vetëm 6 gram proteina në ditë, duke përjashtuar ushqimet si mishi, peshku, arrat, qumshti, vezët apo edhe kosi.

Gjithçka vjen si pasojë e betejës që i vogli ka nisur me një çrregullim të njohur si phenylketonuria, i cili ndalon trupin të përpunojë sasi normale proteinash. E njohur edhe si PKU, phenylketonuria është një çrregullim i rrallë, i cili prek rreth 50 mijë persona në botë. Më konkretisht, Oliveri i vogël nuk arrin të shpërbëjë phenylalanine-n, që është një amino-acid, i cili ndodhet me shumicë në ushqimet e pasura me proteina.

Nëse trupi i tij nuk arrin të shpërbëjë amino acidin e sipërpërmendur, pasojat mund të jenë mjaft të rënda. Niveli i Phenylalanine mund të rritet shumë shpejt në gjakun e djaloshit, duke shkaktuar tumore, dëmtime të trurit, por edhe keqformime e keqzhvillime të shëndetit mendor. Ushqyerja e tij normale është vetmë 5 fasule në vakt, në mënyrë që të mos ketë probleme në të ardhmen.

Mamaja e Oliver, Jade, nga Londra, thotë:

“Duhet të jemë shumë e kujdesshme dhe strikte me Oliverin dhe ditën e tij. Ai nuk kupton. Siç mund ta shikoni është shumë i vogël, por nëse ha në mënyrë të gabuar, pra ushqimin e gabuar, mund të shkaktojë probleme me trurin apo edhe më keq”.

Natën e Krishtlindjeve, edhe pse u ul në tavolinë me gjithë familjen, i volgi nuk mund të hante gjelin tradicional të kësaj feste, apo ushqimet e tjera me bazë mishi që e ëma kishte pregatitur, por vetëm bizele, karrota, misër të ëmbël, patate apo edhe fasule.

Ai nuk mund të shijojë as ëmbëlsirat në ditët e festave, ndërsa lëpirëset dhe çdo ëmbëlsirë tjetër e fortë, është e pranueshme për trupin e tij.