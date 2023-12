Sjelljet që tregojnë kur dikush është i destinuar të dështojë në jetë

Nëse dikush shfaq këto sjellje, ai është i destinuar për dështim në jetë. Por ka ende shpresë dhe kohë për të rregulluar gjërat. Bërja e vetëm disa ndryshimeve në sjellje mund t’i ndihmojë njerëzit t’i kthejnë gjërat dhe t’u sjellin atyre njëfarë suksesi në jetë.

Zvarritje

“Punën e sotme mos e lër për nesër,” thotë një shprehje e vjetër. E megjithatë, pothuajse të gjithë jemi fajtorë që i lëmë gjërat të rrëshqasin të paktën pak.

Kjo na ndodh në përditshmëri pas një telefonate për një punë që duhet ta ndjekim, por që e shtyjmë se një tjetër e kemi në dorë, kur marrim një email apo një porosi për t’i dhënë drejtimin e duhur. Me sa duket, problemi me zvarritjen është se ajo komponohet. Çfarëdo që nuk bëni tani do t’i shtohet grumbullit të gjërave për të bërë nesër, dhe nesër, nëse kaloni diçka tjetër, grumbulli bëhet gjithnjë e më i madh derisa të jetë plotësisht i pamenaxhueshëm. Për të shmangur këtë problem masiv, duhet të përqafojmë “antirastin”, duke i bërë gjërat përpara se të bëhen problem, jo më pas.

Justifikimet

Njerëzit që vazhdimisht justifikohen janë të destinuar të dështojnë, sepse kjo sjellje tregon diçka me të vërtetë thelbësore që ata po bëjnë – shmangia e përgjegjësisë. Nuk ka rëndësi se cili është justifikimi. Ka vetëm arsye reale, të vlefshme pse gjërat nuk bëhen ose pse ngatërrohen, ose ka arsye të vërteta pse nuk bëhen. Të japësh justifikime është një formë për të gënjyer veten dhe për të thënë: “Nuk jam unë problemi, janë rrethanat.” Nëse një person e bën këtë në mënyrë të vazhdueshme, ai po dobëson veten dhe po shkon drejt dështimit.

Mos ndjekja

Të marrit përsipër shumë projekte, punë apo çështje ndër duar na zvarrit drejt atyre për t’i bërë në kohë. Shtyrja e këtyre detyrave nuk bën gjë tjetër veçse i mban larg përfundimit në kohë. Persona të tillë humbasin motivimin ose besimin në vetvete, dhe më pas momenti i tyre zhduket. Duke mos i përfunduar gjërat që nisin, ata vazhdimisht dështojnë gjatë gjithë kohës.

Shumë gjëra njëkohësisht

Një gjë që bëjnë shumë njerëz dhe që me të vërtetë u shkakton pikëllim është të kafshojnë më shumë sesa mund të përtypin. Ata mund të përkushtohen ndaj gjërave sepse duan të duken mirë, ose ndihen nën presion. Ose mund të kenë nivele të ulëta të vetëbesimit dhe kështu e kanë shumë të vështirë të thonë jo. Ata lejojnë që kufijtë e tyre të injorohen nga të tjerët që përfitojnë prej tyre. Në fund, atyre u mbeten shumë gjëra për të menaxhuar dhe shumë stres, që shkakton prishjen.

Të zhytur në negativitet

Kur keni stres në jetën tuaj dhe gjëra të grumbulluara rreth jush, është e lehtë të filloni të provoni negativitet. Por marrja e tepërt negativitet ka vërtet pasoja të mëdha për lumturinë dhe suksesin tuaj. Shumica e njerëzve duan të shmangin dikë që është gjithmonë duke përhapur dënim dhe errësirë, kështu që do të jetë më e vështirë për të bërë dhe mbajtur miq. Njerëzit gjithashtu nuk do të duan të punojnë me dikë që ka një qëndrim negativ, kështu që me të vërtetë kufizon shanset tuaja për të bërë partneritete dhe marrëveshje. Negativiteti nuk është rruga drejt suksesit, kjo është e sigurt.

Humbja e kohës

Të gjithë e dimë se cilët janë shpenzuesit më të mëdhenj të kohës në botën tonë moderne.

Tani që ne kemi gjithmonë pajisje elektronike në duart tona, mund të biem kaq shpejt nga vrimat e lepurit dhe të digjemi me kalimin e kohës, saqë me të vërtetë nuk mund ta përballojmë të humbim. Mediat sociale dhe lojërat janë krijuar të dyja për të krijuar varësi dhe mund të shpenzojnë më shumë kohë sesa mund ta imagjinoni. Kjo shpesh mund t’i bëjë njerëzit të luftojnë për të kryer edhe gjërat themelore në jetë, e lëre më të fitojnë terren ose të ecin përpara.

Shmangia e rrezikut

Njerëzit që qëndrojnë në zonat e tyre të rehatisë dhe nuk rrezikojnë kurrë asgjë, mendojnë se po e luajnë të sigurt. Por ata në fakt po marrin disa nga rreziqet më të mëdha që mund të imagjinohen. Ata po rrezikojnë të mos shijojnë bukurinë e plotë të jetës, por të mos përjetojnë gjëra të reja. Ata gjithashtu rrezikojnë të humbasin mundësitë për t’u rritur, mësuar dhe zhvilluar. Dhe nëse nuk janë të kujdesshëm, do të përfundojnë duke mbetur pas.

Bërja e supozimeve

Lënia mënjanë e komedisë, duke supozuar se dini diçka kur nuk e dini ose të supozoni se gjërat do të shkojnë në një mënyrë të caktuar pa pasur vërtet prova, është në vetvete një mënyrë mjaft e rrezikshme për të jetuar jetën tuaj. Në vend që të kontrolloni, të bëni kërkime ose të siguroheni se keni fakte, shumë njerëz thjesht supozojnë se e dinë se çfarë është. Epo, kjo është një mënyrë e sigurt për ta futur veten në telashe kur zbuloni se keni gabuar dhe duhet ta kishit kontrolluar fillimisht. Shumë dështime bazohen në marrjen e supozimeve të pasakta dhe mosbërjen e kujdesit të duhur.

Mos dëgjoni

Të dëgjosh njerëzit e tjerë është një aftësi tepër e dobishme dhe një aftësi që shumë njerëzve duket se u mungon. Shumë njerëz flasin më shumë sesa dëgjojnë, dhe kjo i çon ata në shumë probleme. Ata humbasin fakte të rëndësishme, por më shumë se kaq, ata humbasin abonimin kur njerëzit flasin. Ka shumë gjëra që ndodhin prapa kuptimit sipërfaqësor të fjalëve të njerëzve që nuk do t’i kapni nëse nuk i dëgjoni me kujdes dhe në mënyrë aktive.

Të luash lojën e fajësimit

Të luash lojën e fajësimit në vend që të marrësh përgjegjësi është një strategji që në një moment do të rezultojë e kundërt dhe nuk do të sjellë asgjë tjetër veç dështimit në jetë.

Të ecësh vetëm

E dini se çfarë tjetër është një strategji vërtet e dobët e jetës? Duke u përpjekur të bëni gjithçka vetë. Sigurisht, ka gjëra që mund t’i bëni mirë, shumë më mirë se kushdo tjetër. Ndoshta ju jeni një artist i jashtëzakonshëm, për shembull. Megjithatë, është e dyshimtë që ju jeni gjithashtu një gjeni në inkuadrimin e fotografive, marketingun dhe shitjen e tyre, si dhe paketimin dhe dërgimin e tyre gjithashtu. Ka një arsye pse njerëz të ndryshëm specializohen në gjëra të ndryshme dhe dikush që mendon se janë më të mirët në gjithçka duhet të përgatitet të zhgënjehet.

Zilia e të tjerëve

Kur njerëzit e tjerë ia dalin, nuk do të thotë që ju nuk keni, apo jo? Bota është plot me mundësi, kështu që nëse dikush merr një, ju duhet të kërkoni për një tjetër. Por nëse, në vend të kësaj, një person ngec në zilinë e njerëzve të tjerë, ai do të harrojë të dalë dhe të kërkojë sukseset e veta dhe do të jetë i destinuar të jetë i pakënaqur.

Mos ndërtimi i marrëdhënieve të forta

Një nga sjelljet që kontribuon më shumë në dështimin në jetë është mosndërtimi i lidhjeve me të tjerët. Askush nuk mund të bëjë gjithçka vetëm në këtë botë. Ne kemi nevojë për pikat e forta të njerëzve të tjerë për të kompensuar dobësitë tona. Ne kemi nevojë për mbështetjen e tyre për të na ndihmuar në kohë të vështira. Pra, njerëzit që nuk përqendrohen në ndërtimin dhe ruajtjen e marrëdhënieve do ta gjejnë veten në telashe.