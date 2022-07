Sipas shenjës së Horoskopit, kjo është data juaj më me fat për muajin korrik

Për disa shenja, periudha që po kalojmë tani retrograde pas Mërkurit, domethënë është shumë e ndritshme! Për të gjithë, megjithatë, ka një ditë në korrik që është më e mirë se pjesa tjetër, sipas astrologjisë. Shihni se çfarë është kjo ditë për shenjën tuaj.

Dashi – 28 korrik

Jupiteri, planeti që sundon fatin dhe bollëkun kthehet në retrogradë në shenjën tuaj sot. Gjatë lëvizjeve të rregullta, ky planet sjell mundësi dhe drejtim për të krijuar më shumë në jetën tuaj.

Demi – 5 korrik

Mërkuri sot hyn te Demi, duke ju sjellë dhuratën e fjalëve. Mërkuri rregullon mënyrën se si mendoni dhe si komunikoni. Kur është në shenjën tuaj do të thotë se do ta kaloni më lehtë dhe do të keni një mënyrë më të mirë për t’u shprehur.

Binjakët – 7 korrik

Pallas është planeti që sundon drejtësinë dhe mençurinë e brendshme, dhe teksa hyn në shenjën tuaj sot, është një mundësi që ju të rilidheni me atë pjesë të vetes. Mendoni se si shpesh keni një sens ose intuitë për atë që është e drejtë dhe çfarë është e gabuar.

Gaforrja – 17 korrik

Afërdita hyn në Gaforren sot dhe ndërsa ky planet njihet më së shumti për dashurinë sunduese, ajo është gjithashtu sundimtare e çështjeve financiare dhe madje edhe përpjekjeve për pronat e paluajtshme. Përdoreni këtë energji për t’ju shtyrë përpara dhe për të krijuar bollëk financiar në mënyrën që lidhet më thellë me qëllimin tuaj.

Luani – 28 korrik

Hëna e re në Luan shfaqet sot duke ju dhënë mundësinë për një fillim krejt të ri. Hënat e reja janë një kohë për të mbjellë qëllimet tuaja në univers, në mënyrë që të mund të korrni përfitimet më vonë.

Virgjëresha – 25 korrik

Hera, planeti që sundon martesat dhe kontratat, sot kthehet në retrogradë te Peshqit. Kjo aktivizon marrëdhëniet tuaja emocionale, si dhe kontratat që mund t’ju ndihmojnë të realizoni ëndrrat tuaja.

Peshorja – 6 korrik

Tremujori i parë Hëna shfaqet në Peshore sot, duke theksuar aftësinë dhe nevojën tuaj për të përballuar sfidat që ju pengojnë të krijoni hapësirë ​​për bollëk.

Akrepi – 31 korrik

Urani, planeti i ndryshimeve të papritura, bashkohet sot me Nyjen e Veriut te Demi, sundimtari i fatit tuaj, i cili ka një energji që ndikon në pjesën romantike të jetës tuaj. Kjo do të thotë që për ju, fati që keni kërkuar më shumë, është i mundur në këtë seksion.

Shigjetari – 7 korrik

Hera, planeti që sundon mençurinë dhe drejtësinë, kalon sot te Binjakët, duke aktivizuar mënyrën se si funksionon kjo energji në jetën tuaj personale. Ju keni kaluar pjesën më të madhe të vitit duke u fokusuar në karrierën tuaj, dhe për shkak të kësaj, ju jeni larguar nga ajo që vërtet vlerësoni ose keni nevojë në jetën tuaj.

Bricjapi – 13 korrik

Hëna juaj e plotë vjetore në Bricjap ndodh më 13 korrik, duke nxjerrë në dritë atë që ka ndodhur që nga hëna e re nga 2 janari deri më sot. Përdoreni këtë si një mundësi për të parë se çfarë funksionon dhe çfarë jo.

Ujori – 28 korrik

Hëna e re në Luan sot ju ndihmon të filloni një kapitull të ri në jetën tuaj personale. Pas atij që duket si një vit mësimi dhe rritjeje, është koha për të kaluar në një situatë të re.

Peshqit – 25 korrik

Sot Hera, planeti i martesës dhe i kontratave kthehet në retrograde në shenjën tuaj, duke sjellë jo vetëm mundësi në jetën tuaj të dashurisë, por edhe në kontrata fitimprurëse financiarisht./albeu.com/