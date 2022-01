Sipas shenjë së Horoskopit, kjo do të jetë dita juaj me fat në 2022

Me ardhjen e Vitit të Ri, kemi nevojë për optimizëm sidomos pas dy viteve të vështira pandemie. Cila do të jetë dita juaj me fat? Ja çfarë thonë yjet.

Dashi – 18 gusht 2022

Përgatituni për një vit rritjeje, magjie dhe fati, veçanërisht me bekimet e Jupiterit, nga 10 maji deri më 28 tetor, kur mund të fokusoheni në mundësi të reja. Në 18 gusht, Jupiteri do të bashkojë forcat me Afërditën, duke sjellë romancë, pasion dhe krijimtari.

Demi – 13 maj 2022

Ky vit fillon një periudhë transformimi për ju, e cila do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme, duke lejuar të përqafoni një version të ri të vetes. Një ditë e fortë do të jetë 13 Maji, vetëm dy javë pas eklipsit diellor në Demi, i cili do t’ju japë qartësi unike, duke lejuar që të shfaqen aspekte tuaja të reja.

Binjakët – 30 maj 2022

Në një vit, një seri eklipsesh kanë prishur jetën tuaj personale, por 2022 ju jep një shans për të përqafuar versionin e ri të vetes. Fuqia e Hënës së re në shenjën tuaj të Zodiakut më 30 Maj, në veçanti, ju sjell një nga mundësitë më të mira për të shprehur dëshirat tuaja dhe për t’i realizuar ato.

Gaforrja – 17 korrik 2022

Në atë ditë, planetët sjellin magji shtesë në shenjën tuaj. Përafrimi i Diellit dhe Mërkurit ju ndihmon të mendoni dhe të shpreheni, me qartësi më të madhe, për të hequr kreativitetin dhe intuitën tuaj. Pra, është një ditë e mrekullueshme për projekte biznesi dhe rrjete sociale.

Luani – 31 korrik 2022

Vera ka qenë gjithmonë e mrekullueshme për ju, por sidomos ky vit do të jetë më i mbushur me pasion dhe kreativitet. Ju i detyroheni Zeusit, i cili ndriçon shtëpinë tuaj të pestë me gëzim dhe romancë, duke kulmuar më 31 korrik, kur ai bën aleancë me Zeusin, duke ju treguar rrugën e vërtetë që duhet të ndjekë zemra juaj, duke ju mbushur me frymëzim por edhe me dashuri.

Virgjëresha – 16 shkurt 2022

Afërdita retrograde do t’ju shtyjë në një rishikim dhe rivlerësim të së shkuarës suaj të dashurisë dhe preferencave tuaja në jetën personale. Nga 16 shkurti, ju hyni në një rreth të ri – jo sepse Dita e Shën Valentinit është afër, por sepse Venusi dhe Marsi janë aleat, duke ju sjellë mundësi të reja për takime romantike.

Peshorja – 22 tetor 2022

Me sundimin e Afërditës, muaji juaj i ditëlindjes do të bëhet edhe më i ndritshëm dhe më i bukur se zakonisht. Në fund, në fakt, një surprizë e madhe ju pret, pasi Afërdita rreshtohet me Diellin, duke ju dhënë magji, romancë dhe fillime të reja që lidhen me dëshirën, kënaqësinë dhe kreativitetin.

Akrepi – 15 nëntor 2022

Muaji i ditëlindjes suaj do të jetë edhe më epsh, me Afërditën që shkëlqen dhe Zeusin që t’ju mbushë me pasion. Jeta juaj e dashurisë do të marrë hov nga data 15 nëntor e në vazhdim, ndaj përfitoni nga kjo periudhë e favorshme për të flirtuar, argëtuar dhe pasuruar.

Shigjetari – 23 nëntor 2022

Pas një sërë eklipsesh për një vit e gjysmë, më në fund viti 2022 do t’ju sjellë mundësinë për të asimiluar ndryshimet në jetën tuaj. 23 nëntori do të jetë një nga mundësitë më të mira për të shprehur dëshirat tuaja dhe për të nisur aventura të reja. Afërdita dhe Marsi do t’ju pajisin me hijeshi dhe njohuri shtesë, për të filluar projekte të reja biznesi ose marrëdhënie.

Bricjapi – 8 janar 2022

Muaji fillon në mënyrë dinamike, me Afërditën, planetin e dashurisë, që ju dërgon në një udhëtim për të rishikuar marrëdhëniet tuaja personale, të cilat do të përmirësojnë ndjeshëm jetën e dashurisë gjatë gjithë vitit të ri. Në fakt, me shtrirjen e Diellit dhe Venusit në shenjën tuaj të zodiakut, viti 2022 fillon me dhurata dhe mundësi të reja dashurie.

Ujori – 6 Mars 2022

Bëhuni gati për të parë fishekzjarre në qiell dhe për të hyrë në një trajektore të re dashurie dhe pasioni, tani që Venusi sensual po takohet në qiell me Marsin e guximshëm dhe janë në një linjë me shenjën tuaj të Zodiakut. Do të shënojnë një pikënisje ntë re për marrëdhëniet tuaja personale, seksuale dhe madje dhe projektet krijuese. Mos hezitoni t’i thoni “po” edhe një romance pranverore apo një lidhjeje jokonvencionale.

Peshqit – 12 Prill 2022

2022 do të jetë një vit plot mister, veçanërisht më 12 Prill, kur Jupiteri do të rreshtohet me Poseidonin dhe së bashku do të nisë krijimtarinë tuaj, do t’ju mbushë me ide të reja, do t’ju japë shkëlqim shtesë dhe zgjim shpirtëror. Përfitoni nga kjo, pasi konjuktura të tilla planetare ndodhin një herë në 150 vjet. /abcnews.al