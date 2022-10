Sipas mjekut alternativ, kjo metodë kuron kancerin

Mjeku alternativ, Erxhan Muharremi ka gjetur “sekretin”, që sipas tij shëron kancerin. Në një lidhje me Skype për “ABC e Mëngjesit”, ai ka zbuluar se bëhet fjalë për vajgurin.

Muharremi ka thënë se ky “ilaç” përdoret prej shekujsh në vende të ndryshme të botës. Sipas mjekut alternativ, kjo metodë daton në më shumë se 9 shekuj.

“Metoda e përdorimit të vajgurit apo vajit të llambave nuk është e re, daton nga më shumë se 9 shekuj dhe vjen nga pjerrësia e asaj kohe. Kështu që edhe shtetet aziatike e përdorin edhe sot e kësaj dite e përdorin me shumë sukses, sikurse edhe në Europë, kemi shumë klinika, Gjermani, Austri, Slloveni. Pse jo në spitalet shtetërore zyrtarisht përdoret vajguri apo vaji i llambave.

Unë i këshilloj që ta përdorin metodën alternative të gjithë ata që janë në fazën fillestare. Shumë thjesht, pirja e vajgurit është me të vërtetë mrekulli, sepse është derivat i naftës. Kështu nafta është një substancë shumë e ndërlikuar, sikurse të gjitha grupet e vitaminave, mineraleve, metaleve, karbohidrate, të gjitha i përmban nafta apo vajguri. Nuk ka ndodhur në historinë e njerëzit të helmohet askush. Unë jam përcjellës dhe hulumtues në 5 gjuhë dhe kam shumë kontakte me shumë pacientë, klientë dhe bashkëpunoj me mjekë, edhe me ata të mjekësisë modern. Kështu që nuk ka ndodhur të ndodhë në historinë e njerëzimit përveç faktit është në radhën e vajrave, nuk është kimikati”, u shpreh Muharremi.