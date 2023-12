Si të thoni “JO” pa u ndier në faj

Nëse jeni detyruar ndonjëherë të merrni pjesë në një ngjarje në të cilën nuk dëshironi të shkoni, të pranoni një takim që nuk doje, ose të merrni përsipër një përgjegjësi tjetër kur detyrimet tuaja janë dërrmuese, atëherë shanset janë që nuk keni mësuar. si të thuash “jo”.

Të thuash jo me mirësjellje nuk është e lehtë. Ashtu siç nuk është e lehtë të vendosësh kufij, sidomos me të dashurit. Megjithatë, nuk është e pamundur. Psikologët dhe këshilltarët e marrëdhënieve Eric Haseltine, PhD, dhe Chris Gilbert, sugjerojnë që ne të ndryshojmë qëndrimin tonë duke filluar me perspektivën tonë. “Kur ne e vlerësojmë veten më mirë dhe besojmë se kemi vlerë, atëherë të tjerët fillojnë të besojnë të njëjtën gjë për ne . ” Me pak fjalë, kur ju refuzoni me mirësjellje pa qenë i papritur, të tjerët fillojnë t’ju vlerësojnë më shumë.

Mësoni të thoni “jo” duke i kushtuar vëmendje trupit tuaj

Dy psikologët theksojnë se sa e rëndësishme është t’i kushtojmë vëmendje dhe të kuptojmë trupin tonë . Reagimet e tij, funksionet e tij, bezdisjet e tij. “Nëse trupi juaj po rebelohet, ky është një tregues që ju duhet të reduktoni po-të që thoni”. Muskujt e shtrënguar, dhimbje stomaku, lodhje, shqetësim në fyt janë vetëm disa nga indikacionet”.

Merrni kohën tuaj përpara se të refuzoni një ofertë

Luftoni spontanitetin dhe nevojën tuaj për t’i thënë menjëherë “po” një oferte apo propozimi. Në vend të kësaj, thoni se do të mendoni për atë që ju thanë dhe do të përgjigjeni brenda orëve ose ditëve të ardhshme. “Edhe nëse duhet të shtyni për një kohë, do të mund të mendoni nëse vërtet dëshironi të pranoni apo jo dhe të përgatisni një përgjigje gjithëpërfshirëse”, sugjerojnë ekspertët.

Gjeni një mënyrë alternative për të thënë jo

Ndonjëherë nuk duhet të jeni plotësisht të drejtpërdrejtë në lidhje me mënyrën se si refuzoni një propozim. Për shembull, mund të thoni: ” Unë e vlerësoj shumë ofertën tuaj, por nuk funksionon për mua” ose “Është shumë interesante ajo që sugjeroni, por për fat të keq, unë tashmë kisha plane të tjera . ”

Kërkoni ndihmë

Kjo është veçanërisht e dobishme në një nivel profesional, pasi ne priremi të marrim përgjegjësi pa vendosur kufij . Mos kini frikë të kërkoni ndihmë ose mbështetje nga eprorët dhe kolegët. Nëse doni që puna të bëhet siç duhet, përgjegjësitë duhet të ndahen.

Ju mund të ndryshoni mendje

Nëse jeni befasuar nga një ofertë dhe keni pranuar të jeni pjesë e saj menjëherë, mund ta refuzoni më vonë (brenda një afati të arsyeshëm kohor). Shpjegoni se jeni përgjigjur pa menduar për detyrimet që do të kishit dhe tani e kuptoni se nuk mund t’i përballoni.