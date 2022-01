Si të shpëtoni nga kolla e thatë me shurupin prej borziloku

Borziloku ndihmon me zbutjen e fytit të acaruar dhe rrit sistemin imunitar.

Me të mund të bëni fare mirë një shurup natyral i cili do të luftojë bakteret, do të ndalojë kollën e thatë, madje do të eliminojë edhe sekrecionet (nëse keni të tilla).

Ky shurup prej borziloku do të kombinohet me pak sheqer, për ti dhënë një shije më të mirë.

Do ju duhen:

2 lugë gjelle lëng borziloku (meret nga zierja e një tufe majdanoz) ½ lugë gjelle me sheqer

Udhëzime:

Në një enë të vogël bashkoni të dy përbërësit dhe i përzieni mirë Konsumojeni shurupin gradualisht.

Gjatë periudhës që vuani nga kolla, shmangni ambientet me pluhur, konsumin e cigares dhe stresin.