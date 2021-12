Si të mbroheni nga gripi “i pamëshirshëm” me këto 7 hapa të thjeshtë

Gripi hapet përmes kollës dhe tështitjes.

Prandaj është e rëndësishme të ruani higjenën vetjake për të parandaluar dhe për t’u mbrojtur nga gripi.

Më poshte ju rendisim 7 pika të thjeshta që duhet t’i zbatoni, me patjetër:

1-Lani duart shpesh me sapun

2-Pastroni hundët me shami njëpërdorimshme

3-Mbuloni hundën dhe gojën kur kolliteni ose tështini (mundësisht me bërryl)

4-Evitoni ambientet e mbipopulluara dhe me shumë njerëz

5-Ruani një temperaturë të qendrueshme brenda banesave tuaja.

6-Ajrosni vazhdimisht ambientet ku rrini.

7-Konsultohuni me mjekun tuaj për më tepër informacion.