Si të jeni më produktiv dhe më efikas në atë që bëni

Me siguri, kjo ju ka ndodhur të paktën një herë në ditët e fundit. Ju argëtoni veten duke lexuar azhurnimet që të dashurit tuaj kanë bërë në Facebook, ndizni televizorin dhe uleni në divan për të parë serialin tuaj të preferuar “vetëm për një moment”, shkoni në WhatsApp dhe kapni gjithçka që u ka ndodhur kohëve të fundit miqve tuaj, dhe kur të doni ta zbuloni se tashmë është katër pasdite dhe ju kanë mbetur akoma orë të përjetshme pune ose studimi.

Të jesh një person më produktiv është një qëllim që të gjithë mund ta arrijmë nëse ndryshojmë zakonet tona. Për jini më produktiv dhe efikas në atë që bëni

Por, para se të shpjegojmë disa nga ato më të rëndësishmet, le të zbulojmë se si janë njerëzit që shfrytëzojnë çdo sekondë të kohës së tyre.

Zakonet e njerëzve produktivë për të qenë më efikas.

Ata shmangin shpërqendrimet. Kur u duhet të punojnë, ata nuk e kanë problem ta fikin celularin dhe të dalin nga llogaritë dhe postat elektronike të mediave sociale. Ata gjithashtu e dinë që duke fikur televizorin do të përfitojnë shumë nga dy orët që kanë në dispozicion për të punuar, studiuar ose kryer ndonjë aktivitet tjetër të nevojshëm.

Ata ndërthurin punën dhe jetën familjare. Ata gjejnë një mënyrë për t’u organizuar për t’iu kushtuar kohën e nevojshme aktiviteteve të detyrueshme dhe më pas t’i përkushtohen familjes, miqve ose aktiviteteve të tyre të kohës së lirë. Patricia Benito Castro, psikologe klinike në Help Psicología dhe specialist në terapinë njohëse-të sjelljes, na kujton se njerëzit produktivë “vendosin orare pune që mund t’i kombinojnë me jetën e tyre personale dhe ndjekin një rutinë shumë të planifikuar me objektiva”.

Ata nuk shemben. Mendoni për njerëzit që janë shumë të suksesshëm. A mendoni se ata do të kalonin shtatë ditë duke vajtuar për të mos gjetur një punë të dëshiruar? Njerëzit që përfitojnë nga koha e tyre dhe që duan të bëjnë shumë kanë një qëllim specifik dhe e dinë se çfarë vendimesh, qëndrimesh dhe veprimesh do të nevojiten për ta arritur atë.

Ata ngrihen herët. Shumë njerëz të suksesshëm ngrihen shumë herët për të filluar ushtrimet ditore.

Ata ushqehen mirë. Shtimi i perimeve dhe frutave në dietën tonë, lënia e picave dhe pijeve të gazuara për raste të veçanta, mund të përmirësojë produktivitetin tonë dhe mund të na bëjë të ndihemi më mirë fizikisht dhe psikologjikisht.

Ata flenë tetë orë. Ne të rriturve na duhet shtatë deri në nëntë orë gjumë çdo natë për të performuar mirë gjatë ditës. Ashtë një gabim të flemë më pak sesa ato që trupi ynë kërkon prej nesh me synimin për të përfituar nga këto orë shtesë për të përfunduar aktivitetet që nuk kemi pasur kohë për t’i mbaruar, sepse do të jemi të lodhur ndërsa kryejmë punë (dhe për këtë arsye nuk do të jemi shumë produktivë kur bëjmë ato aktivitete në pritje), dhe të nesërmen nuk do të jemi produktivë sepse do të jemi të rraskapitur.Ata nuk lënë për nesër atë që mund të bëjnë sot. Nëse i përmbushim detyrimet tona sa më shpejt që të jetë e mundur, do të shmangim akumulimin e një liste të pafund të aktiviteteve për të nesërmen.

Ata pushojnë. Vëmendja jonë ka një kufi, dhe është gjithmonë e rëndësishme që të duhen disa minuta për të pushuar midis aktivitetit dhe aktivitetit.