Si të identifikoni një vezë të prishur?

Nëse gatuani shumë, duhet t’ju ketë ndodhur të paktën një herë që të keni thyer një vezë në një tas me përbërës të tjerë, por veza është prishur dhe ju është dashur t’i hidhni në koshin e plehrave

Kur bëhet fjalë për vezët, nuk është gjithmonë e lehtë të dallosh sa të freskëta janë, pasi lëvozhga e errët mbrojtëse fsheh gjendjen e vërtetë të së bardhës dhe të verdhës.

Si të dalloni nëse vezët janë të këqija?

Vezët nuk duhet të kenë ndonjë erë të veçantë, por nëse ndjeni një erë të dobët squfuri, diçka nuk është në rregull. Nëse nuk jeni të sigurt, thyeni vezën në një pjatë të pastër që të nuhasë mirë. Nëse ka erë të fortë, hidheni dhe lajeni pjatën mirë.

Një vezë e freskët duhet të ketë një të verdhë të verdhë ose portokalli të ndezur dhe një të bardhë të trashë. Nëse veza është e prishur, e verdha do të jetë më e zbehtë dhe e bardha do të rrjedhë.

Thjesht mbushni një tas me ujë të ftohtë rubineti dhe vendosni vezët në të. Nëse zhyten deri në fund dhe rrotullohen nga njëra anë, janë të freskëta dhe të mira për t’u ngrënë. Një vezë e prishur do të notojë sepse ka akumuluar ajër me kalimin e kohës. Të gjitha vezët që nuk zhyten në fund duhet të hidhen tutje.

Po në lidhje me ruajtjen e vezëve të ziera?

Është një histori tjetër kur bëhet fjalë për vezët e ziera. Ato kanë një jetëgjatësi më të shkurtër, pasi që procesi i gatimit ka hequr shtresën e jashtme mbrojtëse të guaskës dhe i ka bërë ato më të depërtueshme dhe të ndjeshme ndaj baktereve dhe ndotësve të tjerë.

Vezët e ziera mund të ruhen në frigorifer deri në një javë nëse lihen në lëvozhgë, ose rreth pesë ditë nëse qërohen. Sigurohuni t’i vendosni vezët në frigorifer brenda dy orëve nga zierja. /KP