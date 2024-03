Si të dalloni nëse një mashkull është sociopat, shenjat paralajmëruese

1 në 100 meshkuj janë sociopatë, sipas Shoqatës Amerikane të Psikiatrisë.

Prandaj, nuk është aspak e pamundur që gjatë jetës tonë të takojmë njërin prej tyre në rrugë, madje të kemi një lidhje me të, pasi shenjat nuk janë gjithmonë të dukshme.

Një sociopat është dikush që paraqet një sërë sjelljesh antisociale të cilat në fakt janë të lidhura me çrregullime në zonat e trurit që lidhen me emocionet, siç është amigdala. Sociopatia është pjesë e Çrregullimit të Personalitetit Antisocial.

Pra, cilat janë “këmbanat” në sjelljen e një mashkulli që na paralajmërojnë të largohemi?

Është simpatik: Duket se ka linjën e duhur për çdo gjë në xhep dhe buzëqeshja e tij bën që edhe metalet më të forta të shkrihen. Por në realitet, sharmi i tij i parezistueshëm mund të jetë gjë tjetër veçse një maskë, pas së cilës fshihen probleme të rënda mendore.

Ai nuk tregon ndjeshmëri: Ai nuk pendohet për veprimet që lëndojnë të tjerët dhe për këtë arsye është i aftë për çdo gjë.

Vështirësi në krijimin e marrëdhënieve: Rasti i një burri që jo vetëm nuk ka pasur lidhje dashurie afatgjata, por nuk arrin të mbajë miqësi apo kontakte me të afërmit e ngushtë është të paktën i dyshimtë. Pas “vetmisë” së tij misterioze mund të fshihen faktorë seriozë patologjikë.

Bëhet manipulues: Nuk do të ngurrojë të përdorë, madje të abuzojë, askënd për të arritur qëllimin e tij. Pra, nëse zbuloni se ai po përpiqet t’ju ndryshojë mendjen me çdo kusht për diçka ose t’ju largojë nga miqtë tuaj sepse nuk i pëlqejnë ata, kushtojini vëmendje.

Bëhet agresiv, qoftë me fjalë apo edhe me veprime: Mashkulli që në fillim duket simpatik dhe i sjellshëm, sapo të ndjejë se po ju kontrollon, mund të shndërrohet në një person krejtësisht tjetër, të dhunshëm, që nuk heziton të të lëndojë edhe me fjalë.

Ai shpik gënjeshtra flagrante: Ai jeton në një botë që e ka krijuar nga gënjeshtra, e cila mund të jetë imazhi i rremë i një fëmijërie ideale apo një karriere të lakmueshme që në realitet nuk ekziston.

Nuk kërkon kurrë falje: Është i bindur se nuk gabon kurrë. Pra, në çdo mosmarrëveshje dhe debat, ai do të përpiqet t’jua hedhë fajin, duke ju fajësuar për gjithçka që ndodh dhe duke ju quajtur “të çmendur” kur duket qartë se e ka gabim.