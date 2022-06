Si të bëni foto perfekte gjatë perëndimit të diellit në det

Portretet gjatë perëndimit të diellit në plazh janë gjithmonë kaq të bukura sepse çdo muzg është i ndryshëm nga të tjerët.

Ndoshta nuk ka asnjë prej nesh që nuk ka shkrepur një mori fotosh të një perëndimi dielli ose nuk është fotografuar gjatë atij momenti magjik.

Fotografia cilësore rritet shumë nëse e dini se çfarë jeni duke bërë, dhe me këto pak këshilla – fotot me siguri do të duken më mirë.

Koha e saktë e perëndimit të diellit

Nuk do të keni shumë kohë dhe fotot do të ndryshojnë nga minuta në minutë sipas pozicionit të diellit që fundoset pas horizontit. Normalisht, fotografimi mund të fillojë 45 minuta para perëndimit të diellit dhe seanca mund të vazhdojë deri në 15 minuta pas perëndimit të diellit. Për shkak të këtij intervali kohor që jep rezultatet më të mira të xhirimit gjatë perëndimit të diellit, kjo periudhë quhet “ora e artë”.

Përgatitjet në kamera

Duhet të rregulloni siç duhet ekspozimin përpara se të filloni të bëni fotografi. Nëse po përdorni kamerën në një pajisje celulare, atëherë do t’ju duhet të çaktivizoni të gjitha cilësimet automatike të kamerës, duke përfshirë blicin automatik. Ju mund ta bëni me lehtësi serinë e parë të fotove me diellin direkt pas njerëzve që po fotografoni, dhe duhet të merrni një subjekt të nënekspozuar dhe madje edhe silueta të bukura.

Cilësimet e tjera

Ndriçimi profesional ka nevojë për ndriçim shtesë, kështu që ne nuk do të hyjmë thellë në këtë temë, por për serinë e dytë të fotografive mund të ndizni blicin dhe të merrni një histori krejt të re. Afrohuni pak e më larg, ndryshoni pozën derisa të gjeni këndin më të mirë për të bërë foto.

Përfshini ambientin në foto

Hidhni një sy përreth dhe gjeni sfonde alternative dhe detaje interesante në mjedis, për të marrë një grup të ri fotografish interesante. Këtu nënkuptojmë një shkëmb interesant, një palmë, një pozicion tjetër në plazh, një stol dhe të ngjashme. Një shëtitore buzë detit mund të jetë gjithashtu një vend i bukur. Mundohuni të planifikoni disa vende paraprakisht sepse nuk duhet të humbni kohë duke menduar për perëndimin e diellit.

Seti i fundit i fotove

Ndërsa dielli pothuajse ka perënduar, po shfaqen tone të reja ngjyrash dhe ngrohtësia e fotove po ndryshon. Është e nevojshme të fikni përsëri blicin dhe të bëni disa portrete të reja që do të duken si silueta të bukura me një sfond magjik.

Pas perëndimit të diellit

Sapo dielli perëndon pas horizontit, njerëzit që po fotografoni kthehen pak drejt horizontit dhe kapin një dritë të lehtë të ngrohtë që derdhet mbi fytyrën e tyre. Blici duhet të fiket pasi kjo dritë natyrale është e përkryer për fotografim. Kjo është një kohë e shkëlqyer për shkrepje spontane në grup, miqtë që shijojnë plazhin ose një familje që luan me fëmijët gjatë perëndimit të diellit.

Gjithashtu, në këtë fazë, përpiquni të kapni reflektimin e subjektit në ujë, kërkoni fotografinë më të mirë dhe vendosni një lidhje të fortë midis subjektit, reflektimit në det dhe perëndimit të diellit. Mund të përpiqeni të kapni vetëm detajin e këmbës me të gjithë reflektimin në ujë dhe perëndimin e diellit në sfond.

Këshilla përfundimtare

Mos harroni se gjithmonë duhet të kërkoni një sfond tjetër ose ndonjë detaj të veçantë në foto. Nëse dëshironi të bëni foto ku dikush do të laget ose do të rrokulliset në rërë, ruajeni atë seancë për në fund në mënyrë që rrobat e tyre të mos jenë të lagura ose të çrregullta në fotot e tjera.