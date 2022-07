Si ta zbuloni nëse keni mungesë të vitaminës D? Këto janë 8 shenjat

Përtej ekzaminimeve mjekësore, ka disa shenja dhe simptoma që mund t’ju bëjnë të vetëdijshëm për ta kuptuar nëse keni ose jo mungesë të vitaminës D.

Nëse vini re ndonjë nga këto, ju duhet të merrni vitaminë D sipas nivelit tuaj të testuar më shpejt.

1. Keni pamje disi të errët

Pigmenti në lëkurën juaj vepron si një ‘ekran’ natyral, sa më shumë pigment ju keni, më shumë kohë do t’ju duhet për të shpenzuar në diell për të krijuar sasi të mjaftueshme të vitaminës D.

2. Ju ndiheni pa humor

Serotonina, hormoni i trurit i lidhur me rritjen e humorit, rritet me ekspozimin ndaj dritës të ndritshme dhe e kundërta. Gjatë studimeve, shkencëtarët vlerësuan efektet e vitaminës D në shëndetin mendor të 80 pacientëve të moshuar dhe zbuluan se ata me nivelet më të ulëta të vitaminës D ishin 11 herë më shumë të prirur për të qenë në depresion sesa ata me doza të shëndetshme.

3. Jeni +50 vjeç

Siç u përmend më sipër, lëkura juaj ka shumë të bëjë me krijimin e Vitaminës D, kjo nga ekspozimi i saj ndaj rrezeve të diellit. Në të njëjtën kohë që mosha juaj kalon, veshkat tuaja bëhen më pak efikase në konvertimin e vitaminës D në formë të përdorur nga trupi juaj dhe të rriturit gjithashtu kanë tendencë për të shpenzuar më shumë kohë në shtëpi. Kjo sjell ekspozim më të ulët ndaj diellit dhe për këtë arsye të vitaminës D.

4. Ju jeni mbipeshë apo obez (ose keni një masë muskulore të lartë).

Vitamina D është një lloj yndyre, hormon-si vitaminë, që do të thotë se masa dhjamore e trupit shërben si një “lavaman” për ta mbledhur atë. Nëse ju jeni mbipeshë apo obez, keni gjasa që t’ju duhet më shumë vitaminë D sesa një person i zbehtë – dhe e njëjta vlen edhe për njerëzit me peshat e larta të trupit për shkak të masë të muskujve.

5. Keni dhimbje kockash

Dhimbjet e kockave, sidomos të kombinuara me lodhje, përfundojnë duke u diagnostikuar me fibromialgji apo sindromi i lodhjes kronike.

6. Djersitje të kokës

Një nga shenjat e para klasike të mungesës së vitaminës D është djersitja e kokës. Në fakt, mjekët e përdorin për këtë arsye si pyetje për nënat e reja në lidhje me djersitje e kokës së bebeve të tyre. Djersitja e tepërt në të sapolindurit për shkak të nervozizmit neuromuskular ende përshkruhet si një simptomë e përbashkët, mangësisë së vitaminës D.

7. Ju keni probleme intestinale

Mos harroni, vitaminë D është një lloj yndyre, që do të thotë se në qoftë se ju keni një gjendje gastrointestinale që ndikon në aftësinë tuaj për të absorbuar yndyrë, ju mund të keni absorbimin më të ulët të saj për shkak të mungesës së vitaminës D.