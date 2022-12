Si ta mposhtim depresionin e dimrit me meditim?

Ditët janë më të shkurtra, kalojmë më shumë kohë në ambiente të mbyllura dhe rrezet e diellit janë më pak të shpeshta.

Çfarë është depresioni dimëror apo sezonal?

Kjo kontribuon që një pjesë e madhe e njerëzve të ndjejnë efektet e të ashtuquajturit depresioni i dimrit. Përveç kësaj, në këtë periudhë kemi edhe festat, të cilat nuk janë periudha më e lumtur e vitit për secilin prej nesh. Sipas të dhënave, deri në 20% e popullsisë së botës vuan nga ky lloj depresioni sezonal, i cili shfaqet me ndryshimin e stinëve, kur ditët janë më të errëta dhe më të ftohta. Ajo vjen dhe shkon me nivelet e ndryshme të serotoninës dhe melatoninës në trupin tonë, hormone që janë përgjegjëse për humorin dhe gjumin. Në momentin që trupi ynë merr dritë të mjaftueshme dhe vazhdon të sekretojë këto hormone, gjërat përmirësohen.

Si shfaqet depresioni i dimrit?

Energji e reduktuar

Probleme me gjumin dhe pagjumësi, si dhe probleme me zgjimin

Ndryshimet në oreks

Përqendrimi dhe përqendrimi i zvogëluar

Një ndjenjë e keqe ankthi

Zvogëlimi i dëshirës seksuale

Mendime të këqija

Si mund të ndihmojë meditimi me këtë?

Hipokampusi është pjesa e trurit tonë që është përgjegjëse për kujtesën dhe fokusin. Me meditim është vërtetuar se kjo pjesë zhvillohet dhe kjo kontribuon edhe në krijimin e lëndës gri. Njerëzit që vuajnë nga depresioni kanë dukshëm më pak lëndë gri se të tjerët, kështu që ka shumë aktivitete që kontribuojnë në krijimin e tij, duke përfshirë meditimin.

Praktika e rregullt e meditimit mund të kontribuojë në forcimin e kësaj pjese, si dhe në reduktimin e efekteve të depresionit.

Përveç kësaj, pjesa vagus është përgjegjëse për rregullimin e emocioneve. Praktikimi i meditimit kontribuon në forcimin e kësaj pjese të trupit tonë. Ajo lëviz nëpër tru, përmes fytyrës dhe qafës, në stomak.

Praktika e rregullt e meditimit gjithashtu kontribuon në rritjen e nivelit të vigjilencës gjatë ditës. Mund të përmirësojë ndjeshëm disponimin tonë dhe të na ndihmojë të bëjmë më shumë gjatë ditës, në vend që të merremi me humorin e keq, vullnetin e dobët dhe dembelizmin. Sipas të dhënave, kur praktikojmë rregullisht meditimin, me kalimin e kohës marrim më lehtë vendime, mbajmë mend më lehtë të dhëna të rëndësishme, si dhe ndërtojmë më lehtë marrëdhëniet shoqërore me njerëzit e tjerë.

Së fundi, praktikimi i rregullt i depresionit na bën gjithashtu më elastikë ndaj stresit. Nuk do të thotë se do të jemi rezistent ndaj çdo gjëje dhe gjithçkaje, por reagimi ynë i trurit do të jetë më i mirë në ato situata që më parë na bënin nervoz ose të trishtuar.

Nëse nuk jeni të sigurt nëse kjo mund t’ju ndihmojë, provoni të meditoni të paktën një herë dhe vini re ndjenjën e relaksimit që keni pas një meditimi 10-minutësh.