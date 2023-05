Si nis muaji për secilën shenjë, ky është parashikimi i Horoskopit nga 29 maj deri më 4 qershor 2023

Horoskopi javor i Paolo Fox nga 29 maj deri më 4 qershor 2023

Dashi

Pesë yje. Marsi është në anën tuaj. Afërdita është paksa argumentuese këto ditë dhe do mundohet t’ju ndihmojë. Duhet të përpiqeni të ecni përpara në dashuri, por kujdes të hënën: sidomos në fillim të javës. Miqësitë janë të mira, por keni nevojë për përgjigje dhe siguri. Në punë keni nevojë për pak pushim. Fakti është se keni shumë ide dhe projekte, por ato nuk po përparojnë siç do të dëshironit. Ndihesh i shqetësuar dhe kjo është turp.

Demi

Tre yje. Jeta juaj e dashurisë është e mirë dhe nëse keni ndjenja për dikë, mund të bëni një projekt të mirë këtë javë. Me Venusin dhe Jupiterin në anën tuaj, një takim pasionante është afër. Mos dëgjoni dikë që vjen nga larg ose një ish që po kthehet. Por kini kujdes që të mos futeni në situata të vështira, sepse jeni krenarë dhe kokëfortë. Nuk mungojnë mundësitë e punës dhe qielli buzëqesh. Marrëdhëniet profesionale janë të mira, jepni kohë dhe gjërat do të bien në vend.

Binjakët

Pesë yje. Në dashuri keni ende pak frikë nga dështimi, mosbesues dhe shpesh qëlloni veten në komunikimet e herëpashershme. Tani mezi prisni të takoni një person të mrekullueshëm, por nuk dini si të silleni. Ju pëlqen të takoheni me njerëz të rinj, ndaj angazhphuni këtë javë. Në punë duket se keni një plan prandaj vëreni në veprim. Megjithatë, Saturni është kundër jush dhe duhet të prishni disa marrëdhënie.

Gaforrja

Pesë yje. Me Venusin në krah, mund ta lini veten të dashuroheni këtë javë: sigurisht që do të jeni më pozitivë dhe do të ndjeni nevojën për të hequr qafe ndjenjat e fajit dhe për të bërë njohje të reja. Mesi i javës do jetë intensiv dhe pasioni dhe sensualiteti nuk do të mungojnë. Në punë do ketë disa konfirmime, por kujdes me faturat dhe borxhet. Keni pasur sukses në të kaluarën, por tani jeni duke pritur për një telefonatë të re. Disa gjëra varen vetëm nga ju.

Luani

Katër yje. Mos u shqetësoni këtë javë, Venusi do të jetë me ju nga data 5 qershor, tranziti është shumë i veçantë dhe do të zgjasë shumë. Pra, është kohë e mirë. Do të jeni në gjendje t’i jepni liri vetes dhe të keni marrëdhënie të mira me të lindurit e shenjës së Dashit dhe Peshores. Në punë gjërat janë interesante, por do të ndiheni të inatosur që dikush ju zhgënjen. Mundohuni ta harroni atë dhe të vazhdoni.

Virgjëresha

Katër yje. Dashuria paraqitet mirë, qielli është duke buzëqeshur dhe ju mund ta lini veten të shkojë këtë javë: kushtojini vëmendje të shtunës, e cila do të sjellë disa dyshime. Marrëdhëniet me të tjerët janë të mira, por ju jeni pak të zhgënjyer nga e kaluara dhe keni frikë të përfshiheni me njerëz të rinj: pse të mos e lini të shkojë dhe të vazhdoni? Në punë po vjen një ndryshim dhe do ju duhet të merrni vendime të ndryshme. Ata që e nisin nga e para do të duhet të marrin përsipër përgjegjësi shtesë.

Peshorja

Katër yje. Në dashuri ju është dashur të përballeni me një periudhë disi kritike, por ka ende dyshime që do të thellohen të martën. Nga ana tjetër, dëshironi ta lini situatën të shkojë dhe mund ta bëni këtë në fundjavë, kur keni mundësinë të takoni dikë. Në punë do ju duhet të rikuperoni disa projekte nga e kaluara. Idetë janë të shumta, veçanërisht të dielën.

Akrepi

Pesë yje. Me Jupiterin në opozitë, jeni pak të kujdesshëm në jetën tuaj të dashurisë dhe nuk mund ta lini që ajo të shkojë aq sa dëshironi. Takimet romantike janë të favorizuara këtë javë, por mund të mos jeni në gjendje t’i jepni dikujt të veçantë atë që meriton. Beqarët duhet të kenë këtë më tepër parasysh. Në punë, qielli ju buzëqesh, por do të përballeni me një zgjedhje të rëndësishme. Duhet të kuptoni nëse është e duhura për ju financiarisht.

Shigjetari

Tre yje. Në dashuri, ndjenjat tuaja për dikë do të ndryshojnë dhe qershori do të jetë një muaj pasioni. Mundohuni të mos jeni kritikë dhe mosbesues, edhe nëse do të ketë zënka mes të shtunës dhe të dielës. Merrni kohë këtë javë. Në punë do ju duhet të përballeni me mashtrime dhe me siguri do të ndjeni lodhjen. Megjithatë, suksesi do të vijë me punë të palodhur dhe qershori do të jetë muaji juaj. Në çdo rast, kushtojini vëmendje ndryshimeve. Disa do të jenë të detyruara, disa do të jenë të pashmangshme.

Bricjapi

Pesë yje. Afërdita është në opozitë këtë javë, ndaj duhet të jeni të kujdesshëm në jetën tuaj të dashurisë. Marrëdhëniet që do të nisin tani do të jenë paksa të komplikuara, ndaj do të duhet të jeni të kujdesshëm, veçanërisht nëse jeni të lidhur me dikë të largët ose të angazhuar. Kujdes të martën. Në punë gjërat do përmirësohen dhe mundësitë nuk do mungojnë. Qielli ju buzëqesh dhe lajmet po vijnë.

Ujori

Tre yje. Situata të pakëndshme në dashuri janë të mundshme këtë javë. Të enjten vëmendje ndaj tensioneve në familje. Marrëdhëniet e sapofilluara do të jenë paksa të trazuara, por nëse ndjeni një ndryshim, ndërroni letrat dhe kthehuni në lojë. Kujdes nga përpjekjet mbi asgjë. Në punë jeni pak nervoz dhe nuk mund të thoni atë që mendoni, gjë që ju bën të ndiheni ndonjëherë të tërbuar. Disa projekte nuk mund të përfundohen menjëherë: duhet të jeni të durueshëm dhe të qetë përderisa mundeni.

Peshqit

Tre yje. Duhet të ndaloni së dashuruari njerëzit që nuk ju meritojnë. Afërdita është në anën tuaj prandaj nuk mund të humbisni mundësitë. Largoni gjithçka që nuk është në zemrën tuaj: fundjava ju buzëqesh, por kushtojini vëmendje marrëdhënieve me të lindurit e Binjakëve dhe Akrepit. Në punë ndiheni sikur duhet të ndryshoni jetën tuaj. E thënë thjesht, ju dëshironi të lini një punë që nuk e meritoni. Jepini kohë vetes dhe do të keni sukses.