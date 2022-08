Si gjithë të tjerët? 10 gjërat që zbulojnë se ti ke kaluar një fëmijëri të vështirë

Kërkesa për shërbimet e psikoterapistëve vazhdon të rritet çdo vit. Mjerisht, jo çdo person ka fatin të lindë me prindër që ngjajnë me personazhet e një libri për një familje të lumtur.

Ndonjëherë nënat dhe baballarët i kritikojnë dhe tallin fëmijët e tyre, i injorojnë ose i krahasojnë me vëllezër e motra të tjerë.

Ne studiuam me kujdes literaturën rreth psikologjisë dhe zbuluam se shumë fraza që dëgjojmë rreth nesh zbulojnë njerëz, fëmijëria e të cilëve nuk ishte aq e thjeshtë.

Fëmijët e rritur në një mjedis toksik shpesh harrojnë se çfarë është kujdesi për veten. Kjo sepse interesat e prindërve të tyre ishin gjithmonë prioritet. Kjo është arsyeja pse veprimet e thjeshta të kolegëve të tyre, si marrja e pushimit mjekësor kur ata nuk ndihen mirë, mund të perceptohen si diçka e jashtëzakonshme prej tyre.

Prindërit që janë tepër të mbrojtës u pëlqen t’i mbajnë fëmijët e tyre me një zinxhir më të shkurtër. Ata nuk kujdesen për faktin se pasardhësit e tyre tashmë janë rritur. Për më tepër, ky kontroll shpesh fshihet pas maskës së shqetësimit.

Një djalë ose një vajzë dëgjon vazhdimisht: “Është për të mirën tënde!” dhe “E bëj sepse të dua shumë.” Por sipas psikoterapistëve, “përkthimi” i këtyre frazave në fakt është: “Kam aq frikë të humbas kontrollin mbi ty sa jam gati të të bëj të pakënaqur”.

Zakoni i prindërve toksikë për të konkurruar me fëmijët e tyre krijon pasardhës që mund të minimizojnë seriozisht arritjet e tyre ose ta shohin veten si jo tërheqës. Për shembull, një nënë mund të nxisë fëmijët e tyre duke krahasuar pamjen e tyre me të sajën.

Fëmijët që janë mësuar vazhdimisht të kënaqin prindërit e tyre me çdo kusht e kanë të vështirë të vendosin kufij personalë. Për më tepër, ata shpesh i quajnë prindërit e tyre “miqtë më të mirë” dhe madje fillojnë të kujdesen për ta si për fëmijët e vegjël. Çështja është se familja e tyre zë një vend të dytë në të njëjtën kohë.

Njerëzit me një fëmijëri të vështirë shpesh vuajnë nga vetëbesimi i ulët dhe fajësojnë veten për gjithçka. Madje arrijnë të kërkojnë falje për gabimet e bëra nga dikush tjetër. Dhe kjo është e gjitha sepse ata fajësoheshin rregullisht në fëmijëri në çdo rast – nga “5” në testin e tyre deri te humori i keq i nënës së tyre.

Shumica e fëmijëve të prindërve toksikë rriten pa e ditur se çfarë është dashuria. Atyre u duket se duhet të sakrifikojnë vazhdimisht veten dhe të heqin dorë nga dëshirat e tyre.

Fëmijët që dikur qortoheshin për çdo iniciativë bëhen në të rritur që ndihen të pafuqishëm në këtë “botë të frikshme plot vështirësi”. Përfundimisht, ata e kanë të vështirë të fitojnë pavarësinë nga prindërit e tyre. Kjo situatë mund të ndodhë edhe nëse një fëmijë jeton në një apartament veçmas.

Shpesh, fëmijët adoptojnë qëndrimet e prindërve të tyre ndaj trupit, moshës dhe peshës së tyre. Me fjalë të tjera, nëse një nënë e qorton veten për peshë shtesë dhe ështe e sigurt se problemet e saj me të tjerët do të zhduken sapo të humbasë peshë, vajza e saj do të jetë e sigurt se një person mund të dashurohet vetëm nëse është tërheqës.

Disa familje shfaqin një konkurrencë të vërtetë midis fëmijëve të tyre për t’i bërë ata të luftojnë për dashurinë e prindërve të tyre. Në të njëjtën kohë, një nga fëmijët shpallet “fëmija i artë” ndërsa tjetri “një humbës”. Ndjekja e kësaj metode çon në një situatë kur fëmijët e rritur nuk arrijnë të krijojnë marrëdhënie miqësore me njëri-tjetrin. Meritat e “humbësit” nënçmohen gjithmonë dhe ata as nuk e kuptojnë se thjesht mund t’i shpëtojnë kësaj loje.

Një fëmijë i rritur në një familje toksike mund të vuajë nga vetëvlerësimi i ulët dhe të lidhet me dhimbje me njerëzit e tjerë: prindërit, bashkëshortin ose fëmijët e tyre. Përfundimisht, ata mund të zhvillojnë një nevojë për t’u “rritur” fjalë për fjalë në të tjerët dhe ata nuk mund ta imagjinojnë jetën e tyre pa këta njerëz. Ndarja apo edhe dëshira e një familjari për të shkuar në një qytet tjetër dhe për të filluar të jetojnë veçmas, bëhet një tragjedi e padurueshme dhe perceptohet si një tradhti.

Ndërsa një fëmijët rriten, ata në mënyrë të pashmangshme bëjnë gabime. Çështja është se në një familje shkatërruese, çdo fatkeqësi nga një fëmijë perceptohet si fundi i botës, sepse fëmijët e përsosur nuk sillen në këtë mënyrë. Si rezultat, fëmija i pjekur vazhdon të qortojë veten për çdo veprim të gabuar.

Duket se nuk ka asgjë të veçantë në shakatë e prindërve. Por kjo është vetëm me kushtin që ato shaka të mos përsëriten rregullisht dhe të mos shkatërrojnë vetëvlerësimin e një fëmije. Disa prindër nuk ndalojnë së “trondituri” pasardhësit e tyre të rritur në një mënyrë në dukje të sjellshme, duke u tallur me peshën, pamjen ose statusin e tyre familjar. Kur dëgjojnë një përgjigje negative, priren të befasohen, duke e shpjeguar me “E bëjmë sepse të duam!”

Një fëmijë nga një familje toksike shpesh provon rolin e shpëtimtarit dhe fillon të ndihmojë, edhe kur nuk i kërkohet. Kjo ndodh sepse ata janë mësuar të mbajnë përgjegjësi për gjithçka që ndodh rreth tyre që në moshë të re.